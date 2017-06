Stuttgart Vier Menschen bei Hundeattacken im Südwesten verletzt

Wo setzt man an, wenn man tödliche Hundeattacken vermeiden will – bei den Tieren oder deren Haltern? Die Tierschutzbeauftragte im Südwesten plädiert für mehr Fachwissen bei den Hundehaltern. Unterdessen kam es erneut zu Angriffen durch Hunde.

Eine Woche nach der tödlichen Attacke auf eine Seniorin in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) hat es im Südwesten erneut Angriffe durch Hunde gegeben. In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben zwei Rottweiler eine Frau angefallen und verletzt. Die Fußgängerin sei mit einer Begleiterin Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als die Tiere aus einer Hofeinfahrt rannten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer der Hunde habe einen Maulkorb getragen, der andere habe die Frau am Dienstag aber in den Oberschenkel gebissen und ihr die Hose zerrissen. Der Besitzer habe weitere Attacken verhindert, indem er das Tier festhielt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann.

In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wurde ebenfalls am Dienstag ein Jogger von einem Hund verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 47-Jährige vor einer Bahnunterführung einer noch unbekannten Frau mit einem nicht angeleinten Hund begegnet. Das Tier habe den Mann angesprungen und in die Hand gebissen.

In Sulz am Neckar wiederum wurden eine 54-Jährige und ihr Dackel beim Gassi gehen von zwei anderen Hunden angegriffen. Die Frau wurde in den Arm gebissen. Auch den Dackel griffen die beiden größeren Hunde an, er wurde jedoch nicht verletzt. Die beiden aggressiven Hunde seien von einem jungen Mädchen begleitet worden, dass die Tiere kaum unter Kontrolle gebracht habe. In Ravensburg dagegen ermittelt die Polizei gegen einen Hundehalter, dessen Tier am Mittwoch einen Zeitungsausträger gebissen und leicht verletzt hat.

Die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord plädierte für mehr Fachwissen bei den Hundehaltern. Sinnvoll sei beispielsweise ein Sachkunde-Nachweis für die Haltung bestimmter Rassen wie den Kangal. Damit solle sichergestellt werden, dass der Halter sich mit dem Normalverhalten des Hundes auseinandergesetzt hat, um so auch Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen, diesen entgegenzuwirken und Konfrontationen zwischen Hund und Mensch vorzubeugen. „Das wäre im Sinne des Tierschutzes“, sagte Stubenbord.

Für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sei die derzeitige Gesetzgebung im Südwesten ausreichend, erläuterte sie. Ob von einem Sachkunde-Nachweis eine präventive Wirkung ausgehe, sei noch zu prüfen. Sie verwies auf den Hundeführerschein, den in Nordrhein-Westfalen alle Ersthalter absolvieren müssen, um sicherzustellen, dass sie das Tier artgerecht halten. In Schleswig-Holstein und Thüringen sei der Führerschein für Halter von Hunden vorgeschrieben, die auf einer Liste gefährlicher Hunde stehen. „Es ist uns noch nicht bekannt, ob das auch weniger Beißvorfälle nach sich zieht.“

Die Tierärztin, die am 1. Juni die Stabsstelle der Landesbeauftragten für den Tierschutz übernommen hat, warnte nach der tödlichen Attacke des Kangals auf eine Seniorin aber auch vor einer Verteufelung der Hunderasse. „Der Kangal hat ein ruhiges Wesen und ist auch als Familienhund geeignet, man muss ihn aber zwingend ausreichend beschäftigen und gut sozialisieren“, sagte Stubenbord der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Das Tier, das die 72-Jährige in der vergangenen Woche getötet hatte, sei verhaltensgestört gewesen. „Das war ein tragischer Einzelfall, Kangals sind nicht alle Attentäter.“ Selbst wenn der aus der Türkei stammende, sehr selbstständig agierende Herdenschutzhund in der Polizeiverordnung unter die Kategorie Kampfhunde gefallen wäre, hätte dies das Unglück nicht verhindern können, sagte Stubenbord weiter. Denn der Vierbeiner sei nicht ausreichend gesichert gewesen.