Wetter Viele Unfälle durch Schnee und Eis: Im Südwesten bleibt es frostig

Glatte Straßen werden Autofahrern vielerorts zum Verhängnis, frischer Schnee lässt Einbrecher auffliegen, ein Junge wird in einer selbstgebauten Schneehöhle verschüttet.

Im Bergland bis zu minus zwölf Grad

Eiseskälte beherrscht das Wetter im Südwesten auch in den kommenden Tagen - und hat schon zu einer Vielzahl an Unfällen im Land geführt. Im Hochschwarzwald kam der Verkehr in der Nacht zum Montag vielerorts völlig zum Erliegen, wie die Polizei mitteilte. Allein das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde bis zum frühen Morgen zu 16 Verkehrsunfällen gerufen. Bereits zuvor war es im Land zu witterungsbedingten Unfällen gekommen.In Haigerloch (Zollernalbkreis) war ein Autofahrer am Sonntag wegen der winterlichen Verhältnisse auf die Gegenfahrbahn gerutscht und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Er selbst und fünf weitere Menschen verletzten sich leicht. Bei Efringen-Kirchen kam ein junges Ehepaar mit dem Auto vom Weg ab und prallte gegen einen Baum, die Ehefrau und Beifahrerin verletzte sich dabei schwer. Ein Neunjähriger wurde im Schwarzwald am Wochenende in einem Schneehaufen verschüttet, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Landwirt hatte zuvor mit einem Pflug Schnee auf einen Haufen geschoben. Kinder hatten sich in dem Haufen auf der Rückseite eine Höhle gebaut und spielten am Samstag dort. Der Landwirt und einige Helfer konnten den verschütteten Neunjährigen laut Polizei aber unmittelbar befreien.Die Temperaturen bleiben dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge die ganze Woche im frostigen Bereich. Die Höchstwerte liegen bei minus 2 Grad, während die Werte im Bergland bis zu minus zwölf Grad erreichen können. Autofahrer müssen aufpassen: Durch die niedrigen Temperaturen gibt es durchgehend glatte Straßen. Neben der Kälte sagten die Meteorologen aber auch viel Sonne voraus. Um Menschen ohne warme Kleidung zu helfen, gibt es unter anderem in Stuttgart inzwischen unkonventionelle Angebote: eine Kleiderstange mit Jacken und anderen warmen Kleidungsstücken an einer belebten Straße. „Dir ist kalt? Dann nimm etwas Warmes! Du willst helfen? Lass etwas da!“ war auf einem dort angebrachten Schild zu lesen. Auch in anderen Orten gab es ähnliche Aktionen - etwa vor einem Geschäft in Villingen-Schwenningen. Auch zwei Einbrecher in Freiburg hatten es beim Winterwetter schwer. Als sie bei einem Einbruchversuch beobachtet wurden und flüchteten, führten Spuren auf der frischen Schneedecke die Ermittler zum Duo. Die beiden polizeibekannten 15- und 19-Jährigen wurden festgenommen.