Baden-Württemberg Vermisste in der Region: Das Leben der Angehörigen

Vermisste in der Region: Wenn ein Mensch verschwindet, werden die Angehörigen die Schatten des Ereignisses meist nicht mehr los. Sie müssen erst lernen, mit dem Verlust eines lieben Menschen umzugehen.

Die Erinnerung sitzt tief. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit – ein Kuscheltier, ein Brief oder der Spaziergang durch die vertraute Gegend, die den Angehörigen einen Stich ins Herz versetzen. Wenn ein nahe stehender Mensch plötzlich nicht mehr da ist, wenn nicht einmal ein Abschiedsbrief gefunden wird, bleiben bei den Nächsten oft tiefe seelische Schmerzen. Die Namen von mehr als 10 000 Menschen sind im Bestand der Vermissten- und Totenkartei des Bundeskriminalamts. Direkt betroffen wären also um die 50 000 Menschen. Jeder Vermisstenfall für sich ist ein eigenes Schicksal.

Die Resonanz auf unsere Serie war groß. Auch eine Familie aus der Region meldete sich, die ihren Namen nicht öffentlich genannt haben möchte, das respektieren wir. Der Vermisstenfall zeigt, wie sehr der Verlust eines geliebten Menschen das Leben der Angehörigen bestimmt. Ende der 80er-Jahre verschwand der damals 29-jährige Sohn und Bruder über Nacht aus dem Kreis der Familie. „Es kamen noch Lebenszeichen aus Amsterdam, dann verlor sich irgendwann die Spur“, beschreibt eine Schwester des offenbar psychisch erkrankten Mannes gegenüber dieser Zeitung die Umstände. „Wir gingen aber davon aus, dass er einfach sein eigenes Leben fernab von uns leben möchte“. Spannungen mit dem Vater schienen dies zu bestätigen. Die Familie suchte nach ihm, auch mithilfe der Polizei, die ihn nicht finden konnte. Eines der schlimmsten Erlebnisse war für die Frau der Gang zum zuständigen Gericht, um den Vermissten für tot zu erklären. Eine Bekannte hatte dazu geraten, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln.

„Gefühlsmäßig war mir so, als würde ich meinen Bruder damit umbringen“, erklärt die Angehörige gegenüber dem SÜDKURIER. Geholfen habe ihr dabei nur das Wissen, dass sich solch eine Todeserklärung auch wieder rückgängig machen lässt.

Wie verstörend das spurlose Verschwinden eines Angehörigen ist, wie hilflos die Situation für die Eltern, Kinder und Geschwister, die nach Antworten suchen, lässt ein anderer Vermisstenfall erkennen, der sich ebenfalls in der Region zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee ereignete. „Ich glaube, man durchlebt mehrere Phasen“, beschreibt eine der Betroffenen den Verlust des Familienmitglieds. „Als erstes Ohnmacht, schockiert wird man innerlich getrieben zu suchen“. Die Hoffnung bleibt Tage, Wochen, Monate lang, dass es ein Lebenszeichen gibt oder wenigstens einen Hinweis, wo sich die vermisste Person gerade aufhält. Es werden Mülltonnen durchstöbert, Schächte, Gebüsche, Waldabschnitte. „Man denkt, es ist ein Albtraum und schon morgen wacht man auf und es ist vorbei und alles wie früher. Doch das passiert nicht – von Tag zu Tag. Man versucht alles, um herauszufinden, was geschehen ist – malt sich sämtliche Versionen aus, wendet sich an Hellseher“. Sobald in den Medien wieder ein Suchaufruf kommt, setzt das Herzklopfen ein – auch Jahre später noch. Die Frau, die ihre Schwester verlor, beschreibt das Leben der Angehörigen als Wechselbad der Gefühle, aus Erinnerungen und Ängsten, auch aus Furcht, wieder angesprochen zu werden im eigenen Ort, in der Stadt.

„Ich weiß nicht, ob jemand, der so etwas nicht erleben muss, jemals nachempfinden kann oder wirklich eine Vorstellung davon hat, was es bedeutet, ein Leben nach dem spurlosen Verschwinden eines sehr geliebten Menschen zu führen.“

Vergebliche Suche nach Hilfe

Nicht jeder sucht nach einem Schicksalsschlag wie diesem nach professioneller Hilfe. Aus seiner Berufspraxis heraus weiß Ibrahim H. Emele von der Kripo Friedrichshafen: „So unterschiedlich die Vermisstenfälle gelagert sind, so unterschiedlich reagieren natürlich auch die Angehörigen der Vermissten.“ Notfallberater können über die Rettungsleitstellen der Landkreise angefordert werden. Allerdings sei seine persönliche Erfahrung, so der Kriminalhauptkommissar, „dass in den ersten Tagen eine solche Seelsorge-Hilfe in aller Regel nicht erwünscht wird“.Nicht jeder hat freilich das Glück, eine starke Familie im Rücken zu haben, die sich gegenseitig stützt und auffängt. Die Suche nach einer Anlaufstelle, die verzweifelten Angehörigen längerfristig Hilfe anbietet, gestaltet sich meist schwierig. Die Opferschutz-Organisation Weißer Ring bietet vor allem Verbrechensopfern psychologische Unterstützung.Seit zwei Jahrzehnten fordert der Fernseh- und Buchautor Peter Jamin, der einen Vermissten-Ratgeber für Angehörige (Magenta-Verlag, 14,90 Euro) schrieb, ein grundlegendes Umdenken bei der Betreuung von Angehörigen, die nur allzu oft allein gelassen sind. „Es gibt niemanden. Man überlässt der Polizei das ganze Problem“, sagt Jamin auf Nachfrage. Viele Betroffene wollten sich auch Jahre nach einem solch schlimmen Ereignis aussprechen.

Er selbst kennt Fälle, in denen Ehen und Familien auseinanderbrachen. Deshalb fordert er den Aufbau eines seriösen Internetauftritts, der den Angehörigen Hilfe bietet und die Möglichkeit, sich in Foren auszutauschen. Und Jamin regt eigens geschulte Ansprechpartner bei Behörden an, um konkret Hilfe anzubieten.