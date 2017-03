Endingen/Regensburg Vermisste in Regensburg: Ermittler prüfen Verbindung zum Fall Carolin G. in Endingen

Vermisste in Regensburg: Ermittler prüfen Verbindung zum Fall Carolin G. in Endingen

In Regensburg verschwand eine 20-jährige Studentin in der Nacht. Die Polizei überprüft nun auch, ob es Verbindungen zu Fällen in Baden-Württemberg gibt.

Weiterhin keine heiße Spur bei der Suche nach Malina K.: Auch der Einsatz von sechs Tauchern in der Donau hat am Freitag keine Hinweis auf den Verbleib der seit fast einer Woche vermissten Studentin aus Regensburg ergeben. Die Suche im Wasser mit insgesamt 25 Beamten sei vorerst abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Bei der Aktion habe man „nichts Relevantes“ gefunden. Seit dem vergangenen Sonntagmorgen wird in Regensburg eine 20-jährige Studentin vermisst, ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Inzwischen besteht direkter Kontakt zwischen der Sonderkommission „Erle“ und den Ermittlern in Ostbayern. Die Endinger Soko versucht, die Vergewaltigung und Ermordung der 27-jährigen Joggerin Carolin G. am Sonntag, 6. November, in den Weinbergen des südbadischen Kaiserstuhlstädtchens Endingen aufzuklären. Die Regensburger Studentin Malina K. war nach einer Party auf dem Heimweg. In der Nähe der Donau wurde zwei Tage später ihr Handy gefunden, von ihr fehlt bisher jede Spur.

Walter Roth, Sprecher der Endinger Sonderkommission, teilte mit, die Kollegen in Regensburg würden sich sofort melden, wenn sie neue Erkenntnisse hätten, die auch für die Endinger Ermittler von Bedeutung sein könnten. Bislang sei aber noch gar nicht erwiesen, dass die 20-jährige Studentin in Regensburg einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.

Zum polizeilichen Abgleich im Fall Carolin G. gehört der Fall der 20-jährigen Studentin Lucile K., die im Januar 2014 im österreichischen Kufstein am Ufer des Inn ermordet wurde. Durch die Analyse von DNA-Material ist seit Längerem erwiesen, dass Carolin G. und Lucile K. von dem gleichen Täter ermordet wurden. Beide Taten ereigneten sich an einem Sonntag, in beiden Fällen wurden die Frauen erschlagen – im Kufsteiner Fall mit einer Eisenstange, die zur Hydraulik-Ausrüstung eines Lastwagens gehört. Deshalb prüfen die Ermittler weiter, ob möglicherweise ein Lastwagenfahrer der Täter sein könnte, der an den Tatwochenenden sowohl in Kufstein als auch in Endingen die Lkw-Ruhezeiten einhalten musste. Da Malina K. in Regensburg ebenfalls an einem Wochenende verschwand, wird in Erwägung gezogen, ob der Täter erneut zugeschlagen hat. Weil Erkenntnisse fehlen, ist dies bisher aber eine rein theoretische Annahme.

Zur fortgesetzten Ermittlungsarbeit in Endingen gehört nach Darstellung von Walter Roth weiter die Auswertung von Millionen Handydaten, die Aufschluss darüber geben, wer sich im Januar 2014 und im November 2016 im Bereich der Leichenfundorte in Endingen und Kufstein aufgehalten hat. Käme dabei heraus, dass eine Person zu den fraglichen Zeiten sowohl in Endingen und in Kufstein war, „dann wäre das natürlich der Sechser im Lotto“, sagt Polizeisprecher Walter Roth. Auch die labortechnischen Untersuchungen von Spurenmaterialien beim Landeskriminalamt in Stuttgart und die Überprüfungen möglicher Lkw-Speditionen in Tatortnähe gehen weiter.