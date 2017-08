Baden-Württemberg Verletzte und hoher Sachschaden nach Unwettern in der Region

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Samstagmorgen mitteilte, führte die Gewitterfront am Freitagabend zu einer Vielzahl von Einsätzen in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen.

Viele Unwettereinsätze auch in anderen Teilen Baden-Württembergs

Zwischen 19 und 22.15 Uhr wurden demnach in über 120 Notrufen umgestürzte Bäume, umherfliegende Gegenstände und andere Schäden gemeldet. Der Schwerpunkt lag laut Polizei im LandkreisBei dem heftigen Unwetter am Freitagabend wurden in der Region insgesamt drei Personen verletzt. Auf der K 7913 zwischenund(bei Leutkirch) stürzte ein Baum auf einen vorbeifahrenden Kleinwagen und verletzte den 58-jährigen Fahrer schwer. Inwurde außerdem ein geparktes Wohnmobil von einem umstürzenden Baum getroffen und völlig zerstört. Hier schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf etwa 45 000 Euro.Das Unwetter am Freitagabend hat der Freiwilligen Feuerwehrlaut Auskunft von Stadtbrandmeister Louis Laurösch innerhalb von etwas mehr als einer Stunde 15 Einsätze beschert.Inwurden auf dem Weinfest zwei Personen von einem durch den Sturm losgerissenen Holzteil getroffen und dadurch leicht verletzt.Die Polizei geht aktuell davon aus, dass durch die Unwetter in den betroffenen Landkreisen Schäden in einer Gesamthöhe von etwa 200 000 Euro entstanden sind.Wegen heftiger Unwetter wurde auch die Polizei inam Freitag zu Dutzenden Einsätzen gerufen. Beim Stadttheater stürzte ein Baum auf eine Straßenbahnleitung. Zudem steckte ein Auto in einer überfluteten Unterführung fest. Im gesamten Stadtgebiet kam es zu Verkehrsstörungen. Ein Mann erlitt einen Schock, als Teile eines Baumes auf sein Auto fielen.Inwaren wegen starken Windes zeitweise zwei Fensterputzer in einer Gondel in 35 Metern Höhe gefangen, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte. Letztlich konnten beide befreit werden.Auch die Feuerwehren rund ummussten zu insgesamt etwa 120 Einsätzen ausrücken, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit. Unter anderem seien die Rettungskräfte wegen überfluteter Keller, umgestürzter Bäume sowie Schlamm- und Gerölllawinen gerufen worden.