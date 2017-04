Bodenseeregion/Konstanz Verheerende Frostschäden im Südwesten nach Jahrhundertfrost

Die flächendeckenden Frostnächte vergangener Wochen haben verheerende Folgen für die südbadischen Obstbauern und Winzer – das Ausmaß der Ernteausfälle ist noch weit gravierender als zunächst angenommen und hat „noch nie dagewesene Ausmaße“.

Diese schlimme Erkenntnis hat der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) mit Sitz in Freiburg aus den Meldungen seiner Bezirksgeschäftsstellen gewonnen. „Dabei kommen die verheerendsten Nachrichten aus der Bodenseeregion von unserer Konstanzer Geschäftsstelle“, sagte Padraig Elsner, Pressesprecher des BLHV dem SÜDKURIER.

Beim Obstbau lägen die Schäden zwischen 70 und 100 Prozent, speziell bei Zwetschgen, Mirabellen und Kirschen am Bodensee sogar bei 95 bis 100 Prozent. Beim Kernobst werde der Ertrag auf breiter Fläche vielleicht nur noch dreißig Prozent oder noch deutlich weniger hergeben, verglichen mit einer normalen Ernte. Grund sind die späten Frostnächte zur Blütezeit, was auch den Knospen an den Rebstöcken den Garaus gemacht hat. Massive Ernteausfälle werden erwartet.

Schon im vergangenen Jahr habe das nasskalte Frühjahr einen großen Teil der Obsternte vernichtet, und schon länger hätten die Landwirte mit niedrigen Erzeugerpreisen und steigenden Kosten zu kämpfen. Bauernpräsident Werner Räpple schildert die Dramatik der Lage: „Es geht nicht darum, eine Missernte finanziell auszugleichen, sondern es geht jetzt darum, das Fortbestehen vieler bäuerlicher Betriebe zu sichern“. Hinter den Landwirten lägen „miserable Jahre mit herben Ertragsausfällen“. Sie seien auf die Erlöse des aktuellen Jahres angewiesen gewesen, um ihre Betriebe zu sichern. Da die jetzt ausbleiben, meint Räpple, müsse das Land Baden-Württemberg eingreifen, „um betroffene Betriebe zu retten“. Auch die Bundesregierung sei hier gefragt.

Die Landesregierung selbst erklärte, der Schaden in Baden-Württemberg sei drei bis viermal höher als im Frostjahr 2011. Man müsse von einem Ertragsausfall in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags ausgehen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk sprach von einem „Jahrhundertfrost“ und einer „Katastrophe für Winzer und Landwirte“. Er setze sich für steuerliche Erleichterungen für die Landwirte ein, um Liquiditätshilfen für frostgeschädigte Betriebe und weitere Subventionen. Erste Gespräche seien gestern in Berlin angelaufen.