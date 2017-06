vor 37 Minuten dpa Baden-Württemberg Urteil: Bierfirma aus dem Ortenaukreis darf mit dem Begriff "Schwarzwald" werben

Die Familienbrauerei Bauhöfer aus Renchen im Ortenaukreis darf weiterhin für eine Biermarke mit dem Begriff „Schwarzwaldmarie“ werben. Das hat das Landgericht Mannheim am Freitag entschieden.