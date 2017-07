Stuttgart Unfälle, Schäden und Konzertabsage durch Unwetter - weitere Gewitter möglich

Unfälle, Schäden und ein abgebrochenes Konzert - das ist die Bilanz der Unwetter im Südwesten. Und es kann weiter gewittern.

Splitter fliegen sehr weit

Unwetter haben im Südwesten erneut Schäden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, gab es deshalb in der Nacht zum Donnerstag auch kleinere Unfälle. Verletzt wurde demnach niemand. Besonders der Main-Tauber-Kreis war betroffen. Auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim gab es schon Mittwochabend mindestens fünf Unfälle durch Aquaplaning. Abgebrochene Äste beschädigten im Raum Wertheim fünf Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25 000 Euro.Wegen eines aufziehenden Gewitters wurde am Mittwochabend ein Konzert der. Etwa 3200 Besucher mussten das Gelände des Hohentwielfestivals in Singen (Kreis Konstanz) nach dem Auftritt der Vorgruppe verlassen.In Köngen (Kreis Esslingen) hatte in der Nacht ein Blitz in eine 40 Meter hohe Pappel eingeschlagen. Der Feuerwehr zufolge flogen Splitter des Baumes bis zu 60 Meter weit. Sie schlugen unter anderem in einen Dachstuhl ein, der hierbei beschädigt wurde.Auch zum Wochenende hin kann es örtliche Schauer und Gewitter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mitteilte, werden sie von Starkregen und Hagel begleitet. Bis Sonntag kann es noch vereinzelt regnen und donnern. Nach Temperaturen bis zu 29 Grad noch am Freitag soll es dann mit 21 Grad auf der Höhe und 26 Grad entlang des Rheins deutlich kühler werden.