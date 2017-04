Schwäbisch Gmünd Und darum frage ich dich... Heiratsantrag im Korb einer Feuerwehr-Drehleiter

Der Feuerwehrmann Gero Nicklas aus Schwäbisch Gmünd hat sich etwas besonderes ausgedacht, um seine Herzensdame um das Ja-Wort zu bitten. Feuerwehrleiter inklusive.

Im Korb einer Drehleiter hat eine Feuerwehrfrau in Schwäbisch Gmünd die Fragen aller Fragen mit einem Ja beantwortet. Nach Auskunft der Stadt vom Dienstag wurde die junge Frau zu einer Übung mit der Drehleiter zum Kulturzentrum gelockt. Feuerwehrmann Gero Nicklas hatte alles eingefädelt. Während sich Julia Stäbler auf dem Weg mit der Drehleiter nach oben befand, stand ihr gleichaltriger Herzbube (30) im zweiten Stock hinter einem Vorhang. Als sich der Korb mit Julia erhob und in Richtung des Fensters zum Anleitern fuhr, wurde der Vorhang zur Seite gezogen und ihr Freund fiel vor ihr auf die Knie.Besondere Glückwünsche gab es auch von der Stadtverwaltung. In einem Facebook-Posting schrieb sie: "Die Abteilung Innenstadt freut sich auf die erste Feuerwehrhochzeit."