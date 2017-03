Stuttgart Umfrage: CDU überholt im Südwesten Grüne  SPD legt deutlich zu

Vor einem Jahr feierten die Grünen in Baden-Württemberg einen historischen Wahlsieg – CDU und SPD landeten im Allzeittief. Eine neue Umfrage zeigt: Politisch ist im Südwesten einiges in Bewegung.

Die CDU liegt wieder vor den Grünen – und die SPD macht einen kräftigen Sprung nach vorn. Rund ein Jahr nach der Landtagswahl haben sich die politischen Kräfteverhältnisse in Baden-Württemberg einer neuen Umfrage zufolge deutlich verändert. In einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung von Infratest dimap steht die CDU mit 28 Prozent knapp vor den Grünen mit 27 Prozent. Bei der Landtagswahl am 13. März 2016 war es umgekehrt: Da lagen die Grünen mit 30,3 Prozent vor der CDU mit 27 Prozent. Das Land wird seit Mai von der bundesweit ersten grün-schwarzen Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert.

Schulz-Effekt auch in Baden-Württemberg

Die SPD verzeichnet ein deutliches Plus von mehr als 7 Prozentpunkten und erreicht jetzt 20 Prozent. Die Experten führen den Sprung auch auf die Beliebtheit des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zurück. Für Schulz als Kanzler sprechen sich 39 Prozent der Wahlberechtigten im Südwesten aus – für Amtsinhaberin Angela Merkel 41 Prozent.

Die Alternative für Deutschland (AfD), die neu in den Landtag eingezogen war, verliert von 15,1 Prozent (Wahl 2016) auf 11 Prozent. Für die FDP ändert sich wenig: Sie erreicht 7 Prozent (Wahl 2016: 8,3 Prozent). Die Linke wäre mit vier Prozent weiterhin nicht im Landtag vertreten. Es handelt sich um eine repräsentative Befragung im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung". Gefragt wurde, wen die Bürger wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg wäre.

Die grün-schwarze Landesregierung stößt in der Bevölkerung weiterhin auf großen Zuspruch. Fast zwei Drittel der Befragten sind zufrieden mit der Arbeit des Landeskabinetts. Etwa ein Drittel ist unzufrieden. Drei Viertel äußern sich zufrieden mit der Arbeit von Ministerpräsident Kretschmann, auch wenn dieser im Vergleich zu einer Umfrage vom vergangenen September leicht an Zuspruch einbüßt. Kretschmann zähle trotzdem weiter zu den beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland. Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) stellen 41 Prozent ein positives Zeugnis aus. Gäbe es eine Direktwahl des Ministerpräsidenten, würden sich 68 Prozent für Kretschmann und 16 Prozent für Strobl entscheiden.

Diesel-Fahrverbot stößt auf Zustimmung

In der Befragung wollten die Demoskopen auch wissen, wie die Bürger zu dem von Grün-Schwarz beschlossenen Fahrverbot für bestimmte Diesel-Fahrzeuge an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung von 2018 an in Stuttgart stehen. Das Ergebnis: 57 Prozent halten ein Verbot für richtig, 38 Prozent für falsch. Etwas anders sieht das aber aus, wenn man nur den Großraum Stuttgart betrachtet: Dort sind 48 Prozent für Diesel-Fahrverbote. 45 Prozent lehnen sie ab.