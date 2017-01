Überlingen/Singen Überlinger stirbt unter einer Lawine  Begleiter aus Singen und Meßkirch können sich retten

Ein 38-jähriger Bergsteiger aus Überlingen wurde in Vorarlberg verschüttet. Seine Begleiter aus Singen und Meßkirch konnten ihn nicht mehr retten.

Tragisches Ende einer Bergtour in Vorarlberg: Bei einem Lawinenunfall in Brand ist am Wochenende ein 38-Jähriger aus Überlingen ums Leben gekommen. Zwei weitere Bergsportler aus Singen und Meßkirch wurden zunächst verschüttet, konnten sich aber befreien. Versuche, ihren Begleiter zu retten, scheiterten jedoch.

Am Samstag waren die drei Bergsteiger in Richtung Sonnenlagant über freies Gelände zum Eisfall des sogenannten Gletscherbachs aufgestiegen. Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, wollte der Überlinger im Einstieg zum Eisfall seine beiden Begleiter fotografieren. Dabei handelte es sich um einen 33-jährigen Bergsportler aus Meßkirch und einen 36-jährigen Eiskletterer aus Singen. Als sie ihre Klettergurte und Steigbügel angelegt hatten, habe sich über ihnen gegen 15 Uhr eine Staublawine gelöst. Diese erfasste alle drei, riss sie mehrere hundert Meter mit und verschüttete sie. Nachdem sich der Meßkircher selbst befreien und einen Notruf absetzen konnte, habe er seinen Begleiter aus Singen ausgegraben. Mit Hilfe eines Lawinenortungsgerätes gelang es beiden schließlich ihren verschütteten Begleiter in 80 Zentimetern Tiefe mit bloßen Händen und einem Kletterhelm auszugraben. Die alarmierten Bergretter waren bereits unterwegs. Wegen der hohen Lawinengefahr wurde die weitere Rettungsaktion aber abgebrochen, wie die Polizei weiter meldet. So habe zur Zeit des Unfalls Schneefall geherrscht, es herrschte Lawinenwarnstufe 3 bis 4 (erhebliche bis große Lawinengefahr).

Über Handy wurden beide Bergsportler aufgefordert, die Stelle wegen des hohen Risikos zu verlassen. Erneut ging über ihnen eine Staublawine ab, die sie diesmal jedoch nicht verschüttete. "Ihren toten Begleiter mussten sie aufgrund der Gefahrensituation am Unfallort zurücklassen", erklärte die Polizei. Beide stiegen zur Bergemannschaft ab. Die Unterkühlten kamen ins Krankenhaus nach Bludenz.

Der Leichnam des 38-jährigen Überlingers konnte erst gestern Nachmittag geborgen werden. Dazu musste aber erst eine weitere Lawine gesprengt werden. Anschließend hätten die Such- und Bergemannschaften an den Unglücksort vordringen können. An der Bergung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, der den Leichnam nach Brand flog.