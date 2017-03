Stuttgart/Sulz Überlinger AfD-Frau Alice Weidel kandidiert in Sulz für Landesvorsitz

Nach AfD-Landesvize Marc Jongen ist Alice Weidel aus Überlingen die zweite Kandidatin für die Wahl für die Nachfolge von Lothar Maier und Bernd Grimmer am kommenden Wochenende in Sulz am Neckar.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Alice Weidel strebt an die Spitze Südwest-AfD. „Ich werde als erste Landessprecherin in Sulz kandidieren“, sagte die 38 Jahre alte Unternehmerin am Donnerstag in Stuttgart. Zuvor hatte AfD-Landesvize Marc Jongen seinen Hut in den Ring geworfen. Beim Parteitag in Sulz am Neckar am Wochenende wird über die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Lothar Maier und Bernd Grimmer entschieden, die nicht wieder antreten. Neben Jongen und Weidel bewerben sich der Vorsitzende des Kreisverbandes Böblingen, Martin Hess, und der bisherige Büroleiter von AfD-Fraktions- und Bundeschef Jörg Meuthen, Ralf Özkarer.