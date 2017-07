Nach der Absage eines Verhandlungstermins durch die CDU-Landtagsfraktion spitzt sich der Konflikt um die künftige Zahl der Polizeipräsidien im Land zu. Dabei geht es auch um die Frage, welches der beiden bestehenden Präsidien in Konstanz und Tuttlingen geschlossen werden könnte.

In einem Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt, legt sich die Grünen-Landtagsfraktion fest: „Wir stimmen dem 12er-Modell zu“, heißt es dort. Dagegen plädiert CDU-Innenminister Thomas Strobl indirekt für die Schaffung von zwei zusätzlichen Präsidien. Die CDU-Fraktion tendiert auch zu 14, will aber erst kommenden Dienstag entscheiden.

Innerhalb des CDU-Teils der grün-schwarzen Koalition gibt es Differenzen um die Neuordnung der Standorte. Die von Strobl eingesetzte Expertenkommission EvaPol plädierte in ihrem im März vorgelegten Bericht für die Verlagerung des Präsidiums Tuttlingen nach Konstanz. Im Gegenzug soll in Ravensburg eine neue Polizeizentrale für die oberschwäbischen Landkreise eingerichtet werden.

Konstanz oder Tuttlingen? 14 oder 12 Präsidien?

Der für Tuttlingen als Abgeordneter zuständige CDU-Justizminister Guido Wolf hat durchgesetzt, dass seine Fraktion diese mit den Grünen bereits vereinbarte Lösung wieder zurücknimmt. Strobl pocht dagegen auf die Linie von EvaPol: „Ich rate dazu, dass wir das ernst nehmen, was uns die Fachleute vorschlagen.“ Die Konstanzer Grünen-Abgeordnete Nese Erikli zeigt klare Kante: „Die Schließung von Konstanz wird es mit uns Grünen nicht geben. Das kommt nicht in die Tüte.“

Die Grünen würden am liebsten nur den Sitz zwischen Konstanz und Tuttlingen tauschen und ansonsten die 2014 eingeführte Struktur belassen. „Das 12er Modell sehen wir als Basis für eine sachgerechte, wirtschaftlich und finanziell darstellbare Umsetzung der EvaPol-Vorschläge zum gegenwärtigen Zeitpunkt an“, heißt es in ihrem Papier. Das 14er Modell stelle angesichts der errechneten Kosten von 143,7 Millionen Euro „keine akzeptable Verhandlungsbasis“ dar. So könnte es als Kompromiss auf die 13er Variante mit einem neuen Präsidium in Pforzheim für den Nordschwarzwald hinauslaufen.

Auch nach Ansicht von Thomas Blenke, Polizeiexperte der CDU-Fraktion, sprechen für das 14er Modell „gute Gründe“. Die Absage des für gestern geplanten Spitzengesprächs mit dem Grünen begründet Blenke mit der Notwendigkeit, dass die Fraktion ergebnisoffen ihre Position für die abschließenden Verhandlungen fixieren müsse.

Geschluckt hat die CDU-Fraktion inzwischen, dass Heidelberg bei der Schaffung neuer Präsidien leer ausgehen wird. Dafür hätte das Präsidium Heilbronn die Zuständigkeit für den Neckar-Odenwald-Kreis verloren. Grün-Schwarz sagt der Stadt und dem Rhein- Neckar-Kreis stattdessen strukturelle Verbesserungen, etwa die bedarfsorientierte Abordnung eines Zuges der Bereitschaftspolizei, zu. „Einzelheiten müssen noch verhandelt werden“, so Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl.

Die Grünen fordern außerdem, mehr Polizeianwärter auszubilden und eine weitere Ausbildungsstätte ab nächstem Jahr einzurichten. Die derzeitigen Kapazitäten würden nicht reichen, meint Sckerl. Im Innenministerium räumen die Fachleute ein, dass bereits für die bisher geplante Einstellung von jährlich 1400 Anwärtern das Raumangebot auf Kante genäht sei. Die Grünen wollen jetzt die Ausbildungszahlen sogar erhöhen, um die bereits beschlossene Schaffung von 1500 Polizeistellen schneller zu erreichen.

Keine Chance sieht Sckerl für die CDU-Forderung, über die 1500 Stellen hinaus noch einmal 2000 weitere Polizisten einzustellen: „Man kann nicht alle freien Mittel des Haushaltes nur für die Polizei verwenden.“ Er fordert vom Koalitionspartner, dass die „Hängepartie beendet wird“.

Mehr Präsenz durch neuen Zuschnitt



Mehr Polizeibeamte in die Reviere vor Ort und auf die Straße zu bringen - das war ein Hauptziel der Polizeistrukturreform, die 2014 im Südwesten in Kraft trat. In der politischen Verantwortung stand der Innenminister der damaligen grün-roten Regierungskoalition, Reinhold Gall (SPD). Gall hatte als Folge der Reform landesweit pro Polizeirevier zwei Beamte mehr versprochen.



800 zusätzliche Stellen sollten unter anderem durch den Abbau von Doppelstrukturen in der Polizeiverwaltung frei werden. Dazu wurden die vier Landespolizeidirektionen in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen mit den 37 Polizeipräsidien und -direktionen zu zwölf regionalen Polizeipräsidien verschmolzen. In der Praxis hatten Polizeibeamte nach der Strukturreform zum Teil deutlich längere Anfahrtswege etwa zu Unfällen, weil die Unfallaufnahme an den nur noch zwölf Standorten zentralisiert wurde. Die versprochene erhöhte Polizeipräsenz, so die Kritik, komme in vielen Revieren vor Ort nicht an. Beamte und Polizeigewerkschaften übten massive Kritik an Teilen der Reform und forderten Nachbesserungen.



Die Überprüfung und Bewertung der Strukturreform beschlossen Grüne und CDU nach dem Regierungswechsel 2016. Dazu nahme eine Expertengruppe im Oktober 2016 die Arbeit auf und legte Innenminister Thomas Strobl (CDU) Ende März den Abschlussbericht vor. Darin wird unter anderem die Schaffung von bis zu drei zusätzlichen Polizeipräsidien und ein Neuzuschnitt der Gebietszuständigkeit empfohlen. Die Entscheidung über viele andere Reformvorschläge wollen die Grünen in den Herbst verschieben. Darunter fällt auch die erneute Dezentralisierung der Unfallaufnahme.