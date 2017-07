vor 2 Stunden dpa Stuttgart/Offenbach Trotz heftiger Unwetter: Bisher zu trockenes Jahr in Baden-Württemberg

Trotz örtlich ziemlich heftiger Regenfälle in diesen Tagen ist das Jahr im Südwesten bisher zu trocken.

Bis jetzt fielen nach Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Baden-Württemberg 443,7 Liter Regen je Quadratmeter. Das entspricht etwa 80 Prozent des langjährigen Mittelwerts aus dem Zeitraum 1961 bis 1990. Demnach wären bis zum 22. Juli 555 Liter zu erwarten gewesen.



Deutlich nasser als normal ist es dagegen in Berlin mit 133 Prozent und Hamburg mit 124 Prozent, noch trockener als in Baden-Württemberg ist es in Rheinland-Pfalz. Das Land kommt nur auf 73 Prozent des Mittelwertes.



Zu den nassesten Orten in Deutschland gehört der Schwarzwaldgipfel Feldberg. Dort kamen bereits 938,9 Liter Regen runter. Auch einer der trockensten Orte findet sich in Baden-Württemberg. In Waghäusel nördlich von Karlsruhe waren es bisher erst 236,8 Liter, 57,7 Prozent des Mittelwertes. An der Messstelle Stuttgart-Echterdingen werden aktuell 393,2 Liter gemessen, rund 90 Prozent des dortigen Mittelwerts.