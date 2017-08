vor 2 Stunden dpa Nagold Trauer und Anteilnahme nach Müllwagen-Unfall - Gemeinde richtet Spendenkonto ein

Nur ein Moment entschied über Leben und Tod. Nach dem tragischen Unfall einer jungen Familie sind viele im Heimatort Mötzingen bedrückt. Sie trauern mit - und wollen den Hinterbliebenen mit Spenden und Mitgefühl helfen.