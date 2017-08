vor 1 Stunde dpa Baden-Württemberg Tourismus in Deutschland boomt - Übernachtungen in Baden-Württemberg legen leicht zu

In Baden-Württemberg werden mehr Übernachtungen gebucht - wenn auch der Zuwachs geringer ist als im Bundesdurchschnitt. Die hohe Nachfrage nach Betten macht sich auch bei der Personalnachfrage in Hotellerie und Gastronomie bemerkbar.