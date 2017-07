vor 2 Stunden dpa Neckargemünd Tonnenschwerer Traktor versinkt im Neckar

Ein zwölf Tonnen schwerer Traktor mit Anhänger versinkt im Neckar. Die Fahrerin kann sich retten. Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar.

Ein Traktor mitsamt Anhänger ist auf der Überfahrt einer Fähre im Neckar versunken. Wie die Polizei mitteilte, saß die 22 Jahre alte Fahrerin bei dem Vorfall am Sonntag in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) im Fahrzeug. Sie konnte den Traktor aber rechtzeitig verlassen. Ein Fährmitarbeiter sprang zu ihrer Rettung ins Wasser. Er und die Traktorfahrerin blieben demnach unverletzt. Wie es zu dem Vorfall kam, konnte die Polizei am Montag nicht sagen.



Kurz nachdem die 22-Jährige auf die Fähre aufgefahren war und diese startete, rollte wohl die angehängte Strohballenpresse des Traktors ins Wasser. Daraufhin versanken Traktor und Anhänger in den vier Meter tiefen Neckar.



Der zwölf Tonnen schwere Traktor konnte mitsamt Anhänger geborgen werden. Es seien keine Betriebsstoffe ausgetreten. Die Feuerwehr hatte vorsorgliche eine Ölsperre errichtet. Auf Anweisung des Wasser- und Schifffahrtsamtes durften zunächst keine Schiffe auf dem betroffenen Abschnitt um die Unfallstelle verkehren. Nachdem sichergestellt worden war, dass sich keine behindernden Gegenstände mehr im Wasser befinden, wurde die Schifffahrt am Montagmorgen wieder freigegeben.