Stuttgart Tödliche Badeunfälle: Zahl der Ertrunkenen in Baden-Württemberg weiterhin hoch

Tödliche Badeunfälle: Zahl der Ertrunkenen in Baden-Württemberg weiterhin hoch

Alleine 2016 sind in den über 300 Badeseen im Südwesten 54 Personen ertrunken – ähnlich viele wie 2014 und 2015.

Die Zahl der Ertrunkenen in den baden-württembergischen Badeseen ist weiterhin hoch. Alleine 2016 sind in den über 300 Badeseen im Südwesten 54 Personen ertrunken – ähnlich viele wie 2014 und 2015. Im Jahr 2012 waren es noch 40. Dies geht aus einer Landtagsanfrage der SPD an das Innenministerium hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Der Vergleich zeigt: Mit 54 tödlichen Unfällen durch Ertrinken liegt die Zahl 2016 nicht weit unter der Zahl der Motorradfahrer (75), die im vergangenen Jahr ihr Leben verloren haben. Angaben darüber, wie viele Ertrunkene es im laufenden Jahr bislang gibt, kann das Innenministerium noch nicht machen.

Schwimmunterricht in Schulen muss besser werden

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Sascha Binder, ist gerade in der Urlaubszeit alarmiert. Wichtig sei es, schon an den Grundschulen die Schwimmfähigkeit der Kinder zu verbessern. „Die Landesregierung kürzt immer mehr Gelder bei den Kommunen. Deswegen müssen zunehmend Hallen- und Freibäder geschlossen werden. Als Folge können viele Grundschulen keinen Schwimmunterricht mehr anbieten“, so Binder. Damit würde auch der Bildungsplan des Landes nicht eingehalten.

Deswegen findet Binder auch die Beantwortung der Landtagsanfrage durch Julian Würtenberger, Ministerialdirektor von Innenminister Thomas Strobl (CDU), befremdlich. Würtenberger schreibt: „Schwimmen ist in den Bildungsplänen aller Schularten und Klassenstufen fest verankert. Die darin enthaltenen Vorgaben sind für alle Schulen verbindlich. Zum Ende der Grundschulzeit sollen Schüler eine Schwimmart sicher in der Gesamtkoordination von Arm, Beinbewegung und Atmung ausführen können und Technikmerkmale weiterer Schwimmarten beherrschen.“ Auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) löst die Antwort Kopfschütteln aus. „Viele Schulen können keinen Schwimmunterricht mehr anbieten. Momentan sind die Rahmenbedingungen so, dass die Ziele des Bildungsplans nicht erreicht werden können“, sagt die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Sie beruft sich auf eine Forsa-Umfrage vom Juni, die ergab, dass mindestens jeder zweite Grundschüler nicht sicher schwimmen könne. Ursula Jung von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Württemberg beobachtet die Entwicklung ebenfalls mit Sorge. Sie sieht auch bei den Sportlehrern große Qualitätsdefizite. „Das Kultusministerium muss endlich die Lehrkräfte für den Schwimm­unterricht entsprechend ausbilden.“