Freiburg Tod eines Erntehelfers bei Freiburg - Landwirt bestreitet Vorwürfe

Bei der Heuernte in der Sommerhitze 2014 bricht ein Helfer zusammen und stirbt. Der Bauer steht nun vor Gericht. Er soll die Erntehelfer zur Arbeit im Akkord gezwungen und so den Tod verschuldet haben.

Nach dem Tod eines rumänischen Erntehelfers in einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Freiburg hat der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Landwirt zum Prozessauftakt die Vorwürfe zurückgewiesen. Er trage am Tod des Saisonarbeiters keine Schuld, sagte der 47-Jährige am Mittwoch. Laut Staatsanwaltschaft hat der Landwirt im Juni 2014 den Erntehelfer bei Hitze und unter direkter Sonneneinstrahlung zur Arbeit gezwungen, obwohl der 32-Jährige über gesundheitliche Probleme klagte. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer habe der Mann 800 bis 900 jeweils 20 Kilogramm schwere Heuballen im Akkord auf einem Anhänger stapeln müssen. Der Erntehelfer erlitt einen Hitzschlag und starb.Der Landwirt habe dem Helfer, der gemeinsam mit seinem Schwager auf dem Feld arbeitete, keine Pausen eingeräumt und nichts zu trinken bereitgestellt, sagte der Staatsanwalt. An dem Tag seien im Schatten 31 Grad gemessen worden. Der Landwirt, der auf dem Traktor saß, habe die zwei Helfer zur schnellen Arbeit angetrieben. Die beiden arbeiteten den Angaben zufolge zehn Stunden am Tag für sechs Euro Stundenlohn, es war der zweite Arbeitstag des 32-Jährigen.Der Landwirt sagte, er habe die Helfer korrekt behandelt. Die gesundheitlichen Probleme des Mannes seien ihm nicht klar gewesen, dieser habe zudem kein Deutsch gesprochen. Der 32-Jährige brach bei der Heuernte bewusstlos zusammen, fiel ins Koma und starb rund zweieinhalb Wochen später im Krankenhaus. Seine Familie ist in dem Prozess als Nebenkläger vertreten.Der Landwirt hatte nach dem Tod des Helfers einen Strafbefehl erhalten, gegen diesen aber Widerspruch eingelegt. Deshalb kommt es nun zum Prozess. Dieser wird am Freitag (20. Januar) fortgesetzt. Es sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird in der kommenden Woche gerechnet