Stuttgart Tempolimit auf der A 81: Hermann nimmt die Überholspur

Der Verkehrsminister will ein Tempolimit – nun plant er einen neuen Versuch auf der A 81. Dabei hat sich an der Kritik nichts geändert.

Es gibt Zweifel an der Wirksamkeit. Es gibt Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Der eigene Koalitionspartner ist dagegen. Und eigentlich ist Winfried Hermann gar nicht zuständig. Dennoch wird der grüne Landesverkehrsminister wohl in den kommenden Wochen durchsetzen, was ihm schon lange ein durchaus persönliches Anliegen ist: ein Tempolimit von 130 auf der A81 zwischen dem Dreieck Bad Dürrheim und dem Autobahnkreuz Hegau auf einer Länge von rund 26 Kilometern. Eine Strecke, auf der bekanntermaßen seit Jahren sehr schnell gefahren wird und auf der auch illegale Autorennen aktenkundig sind, die aber laut Polizei keinen Unfallschwerpunkt darstellt – eine Tatsache, die Hermann im Gespräch mit unserer Zeitung selbst bereits einräumte.

Bereits mehrfach hatte Hermann in der Vergangenheit Anläufe für ein Tempolimit unternommen – konnte sich aber im Land nicht damit durchsetzen. Auch der Bund grätschte dazwischen: Tempolimits auf Autobahnen seien Angelegenheit des Bundes, nicht der Länder, hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) im Dezember 2015 seinen grünen Kollegen beschieden und die erwünschte Tempo-120-Beschilderung gestoppt. Nun gibt es eine neue Begründung aus Hermanns Ministerium: Illegale Autorennen auf diesem Streckenabschnitt stellten eine qualifizierte Gefahrenlage dar und erforderten präventives Handeln des zuständigen Ministeriums. Andernfalls mache sich die Ministeriumsspitze im Ernstfall strafbar und stehe mit einem Fuß im Gefängnis. Diese Rechtsauffassung hat sich das Haus durch ein selbst in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigen lassen, wie der Sprecher des Ministeriums mitteilte.

In der grün-schwarzen Landesregierung ist das Vorhaben seit langem umstritten. Seit Januar verhandelt man ohne Ergebnis. Im Juni nun legte das Verkehrsministerium Eile an den Tag – per Umlauf, also ohne weitere Beratung, sollte die CDU der Anordnung des Verkehrsministeriums zustimmen. Eile sei geboten, da die Beschaffung der Tempo-130-Schilder bald erfolgen müsse. Die CDU fühlte sich düpiert und bremste – nun wird das Thema am kommenden Dienstag im Koalitionsausschuss erneut aufgerufen. Die Diskussion dürfte dabei vor allem der Beruhigung des eigenen schlechten Gewissens dienen. Denn CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart hat bereits kundgetan, dass seine Partei den Vorschlag mittragen werde. Dabei bezweifelt die CDU, dass ein Tempo-130-Schild Raser abschreckt und will lieber intensivere Polizeikontrollen auf der Strecke – eine deutlicher Fingerzeig an CDU-Innenminister Thomas Strobl. Reinharts CDU-Fraktion ist in einer misslichen Lage: In der Opposition hatte sie Hermanns Tempolimit-Pläne noch als „Gängelei“ und „Bevormundung der Bürger“ gegeißelt, nun soll sie den Koalitionsfrieden nicht gefährden. In Erklärungsnot ist auch der Fraktionschef, denn er meldet erhebliche Bedenken gegen die rechtliche Zulässigkeit von Hermanns Tempolimit an. Als Kompromiss hatte die CDU – wenn überhaupt ein Tempolimit – eine kleinere Lösung vorgeschlagen – jeweils kürzere Strecken auf Höhe der Ortschaften Engen und Geisingen. Nun will die CDU das Tempolimit „unter Vorbehalt mittragen, ist aber nicht damit einverstanden“, so Reinhart. Ohnehin geht die CDU davon aus, dass es zu Klagen kommt. Die soll dann Verkehrsminister Winfried Hermann alleine ausbaden.

Bund bleibt beim Nein Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Bundesverkehrsministerium lehnt Hermanns Pläne für ein Tempolimit auf der A 81 ab. Das machte Dobrindt erstmals im November 2015 gegenüber Hermann brieflich klar. Er wies darin darauf hin, dass die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen in die Verantwortung des Bundes falle. Daher werde er, Dobrindt, das Projekt „nicht akzeptieren“. Auf erneute Nachfrage unserer Zeitung zum aktuellen Vorhaben des baden-württembergischen Verkehrsministers teilte das Bundesverkehrsministerium gestern auf Anfrage mit: „Die Position des BMVI dazu hat sich nicht geändert.“

Für die FDP ist das Regierungsgebaren eine Steilvorlage. „Das Tempolimit zur Verhinderung illegaler Rennen ist so wirksam wie ein Schild im Kaufhaus ,Diebstahl verboten‘“, bezweifelte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke den Sinn. Bereits heute seien Rennen auf öffentlichen Straßen verboten und würden mit 400 Euro Bußgeld und zwei Punkten geahndet. „Was gegen illegale Autorennen hilft, ist eine verstärkte Verkehrsüberwachung,“ so Rülke gestern. Um eine akute Gefahrenstelle handele es sich dort nicht. Das bestätigt auch die Polizei. Von den rund 70 Meldungen, die die Polizei im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit möglichen illegalen Autorennen erhalten habe, seien letztlich „nur eine Handvoll“ nachweisbar gewesen und führten zur Anzeige. Im Übrigen werde auf der Strecke auch kontrolliert, sagt Karl-Heinz Reiter, der Leiter der Verkehrspolizeidirektion des zuständigen Präsidiums Konstanz. Das Verkehrsministerium benennt konkret 26 illegale Rennen, die im gleichen Zeitraum aktenkundig geworden seien. „Wir gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus“, so der Sprecher. Mit den früheren Bestrebungen Hermanns, auf der A81 eine Modellstrecke für ein flächendeckendes Autobahn-Tempolimit einzuführen, habe das neue Tempolimit nichts zu tun, versichert der Ministeriumssprecher. Die Gefahr durch illegale Autorennen sei real. Von einem „Hirngespinst“ des Verkehrsministers, wie es FDP-Fraktionschef Rülke nannte, könne nicht die Rede sein.