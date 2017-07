vor 1 Stunde sk Baden-Württemberg Tempolimit auf A 81 vorerst vom Tisch

Das Tempolimit ist vom Tisch: Die von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf der Bodensee Autobahn am Kreuz Hegau geplante Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde wurde am Dienstagmorgen in Stuttgart von der CDU im grün schwarzen Koalitionsausschuss vorerst gestoppt. Dies erfuhr unsere Zeitung aus Koalitionskreisen.

Hermann wollte ursprünglich das Tempolimit auf dem Schriftweg ohne weitere Aussprache mit der CDU durchsetzen. Die CDU lehnt Tempolimits ab, auch mit Verweis auf die neue geltende Rechtslage des Bundes, der illegale Autorennen als Straftatsbestand einführt. Illegale Autorennen und die dadurch entstehende Gefahr waren die Begründung von Hermann für das Tempolimit gewesen. Das Thema Tempolimit ist zur weiteren Klärung der unterschiedlichen Rechtsauffassungen von CDU und Verkehrsministerium auf unbestimmte Zeit vertagt.