Region Tanzverbot an Karfreitag: So gehen die Gemeinden der Region damit um

An Karfreitag darf in Diskotheken gesetzlich nicht getanzt werden. Viele Clubs und Discos öffnen deshalb erst gar nicht. Wie die Städte und Gemeinden in der SÜDKURIER-Region damit umgehen und ob sich die Betreiber ans Tanzverbot halten.

Hiltrud Schneider-Cimbal, Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz, hält das Tanzverbot nach wie vor für zeitgemäß. "Karfreitag ist ein Tag des Innehaltens und des Respekts vor Toten", sagt sie mit Blick auf "die vielen Attentate, bei denen unschuldige Menschen sterben". Sie vergleicht den Tag – ähnlich wie Allerheiligen, den Volkstrauertag oder den Totensonntag – mit einer Schweigeminute in Form eines gesamten Tages. Die Auseinandersetzung mit Leid und Tod sei "unangenehm, doch auch herausfordernd".

Rechtlich ist die Sache ohnehin klar: "Wenn am Karfreitag eine Diskothek trotzdem geöffnet hat, würden wir – wenn wir davon erfahren – ein Bußgeldverfahren einleiten", sagt Anja Fuchs, Sprecherin der Stadt Konstanz. Theoretisch wäre dann wegen Verstoßes gegen das Feiertagsgesetz eine Strafe von bis zu 1500 Euro möglich. "In der Praxis ist es sehr von den konkreten Tatumständen des Einzelfalls abhängig", sagt Anja Fuchs. Das Bußgeld würde sich "eher im unteren dreistelligen Bereich bewegen". Nötig waren Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Tanzverbot laut Stadtverwaltung in den vergangenen drei Jahren nicht, die Betreiber halten sich ans Gesetz. Und so klafft unter anderem in den beiden Großdiskotheken im Landkreis – Berry's in Konstanz und Top 10 in Singen – am Karfreitag eine Lücke im Veranstaltungskalender.

Bodenseekreis: Merkblatt soll für stille Beine sorgen

Diese Lücke ist auch in den Kalendern der großen Diskotheken in Friedrichshafen auszumachen. Weder der Club Metropol, noch die Etage Eins öffnen am Karfreitag. Im Zusammenhang mit dem Tanzverbot habe es in den vergangenen Jahren kaum Beschwerden gegeben, wie Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Häfler Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilt. Nur sehr vereinzelt sei es zu Verstößen gekommen. "Dies lag sicher auch daran, dass unser Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt die Betreiber der Tanzlokale mit einem Merkblatt auf das Tanzverbot hingewiesen hat", so Kreuzer. Das habe sich bewährt. "Sollte es Verstöße geben, werden wir diese auch zur Anzeige bringen."



Auch Schwarzwald ist tanzfrei

Ganz ähnlich ist die Situation in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Nach Vorschrift des Feiertagsgesetzes sind öffentliche Tanzunterhaltungen von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr verboten", erklärt Oxana Brunner, Rathaussprecherin in Villingen-Schwenningen. Diskotheken wie die Expressguthalle in VS-Schwenningen, das Okay und das Delta in Donaueschingen sowie das Fame in Rottweil bieten am Karfreitag daher erst gar keine Veranstaltungen an. In der Villinger Färberstraße haben Kneipen und Restaurants dagegen wie gewohnt geöffnet. "Wir haben keine Tanzgenehmigung und sind daher kaum betroffen", erklärt Michael Steiger, Sprecher der Färberstraßen-Gastronomen.

Lediglich Spielautomaten müssten während dieser Zeit ausgeschaltet werden. "Im katholischen Villingen ist der Karfreitag zudem eher ein ruhiger Tag", weiß Steiger aus Erfahrung. Auch wenn es in der Doppelstadt in den vergangenene Jahren kaum Verstöße gegeben habe, werde der kommunale Ordnungsdienst ein Auge auf die Einhaltung der Regeln haben, sagt die Rathaussprecherin. Die Polizei wird im Rahmen des normalen Streifendienstes ebenfalls nach Verstößen Ausschau halten. Das bestätigt Polizeisprecher Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen.

Besondere Maßnahmen in Waldshut-Tiengen

In Waldshut-Tiengen wird das Tanzverbot nicht gesondert kontrolliert, erklärt Jüngern Wiener, Leiter der Waldshuter Ortspolizeibehörde: "Wir haben niemanden, der nachts unterwegs ist, um zu kontrollieren und könnten auch gar nicht alle geschlossenen Gesellschaften kontrollieren. Meldet ein Bürger aber Verstöße, werden diese verfolgt.“ Geahndet werden mögliche Verstöße mit empfindlichen Bußgeldern.

Aytekin Ebner ist Geschäftsführer der Waldshuter Diskothek Q3. Er weist seine Besucher auf das gesetzliche Verbot hin: „Wir haben zwar geöffnet, sperren unsere Tanzfläche aber mit Bartischen und Hockern für den Zeitraum des Verbots. Wir sagen das auch immer durch das Mikrofon an, dann ist das ganz klar, dass nicht getanzt wird. Wir machen das, weil es Gesetz ist." Er persönlich findet, Religion sei für jeden zuhause da. Für nicht-christliche Leute sei Karfreitag ein regulärer Tag, da sollte man ihnen nicht das Feiern verbieten.

"Ohne gleich für die ganze Kirche sprechen zu wollen, denke ich persönlich, dass wir Christen über die besagten Tage dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz gedenken und die sogenannte Grabesruhe Christi miterleben", sagt Ulrich Sickinger, Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein-St. Verena. In unserer Gesellschaft hätten wir beinahe jeden Tag die Möglichkeit, zu tanzen und ausgelassen zu feiern, leider Gottes gebe es aber nur sehr wenige Tage, die uns an den Ernst des Lebens heranführen würden, so Sickinger und ergänzt: "Wir brauchen jedoch solche Unterbrechungen in unserem Leben, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, dass es auf mehr ankommt, als nur auf Arbeit, Konsum und Fun.“