vor 1 Stunde dpa Schrobenhausen Tanklastzugfahrer behält Nerven trotz Explosionsgefahr: Polizei lobt seinen Mut

Trotz Explosionsgefahr fährt ein Mann seinen brennenden Lastwagen bis in unbewohntes Gebiet. 35.000 Liter Kraftstoff hat er an Bord - und trotzdem behält er die Nerven.