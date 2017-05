vor 1 Stunde dpa Stuttgart Stuttgarter Landtag verabschiedet Studiengebühren für internationale Studenten

Protesten, Bedenken und Kritik zum Trotz - Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, in dem Studenten aus Nicht-EU-Ländern künftig für ihr Studium zahlen müssen. Den umstrittenen Gesetzentwurf hat Grün-Schwarz nun verabschiedet.