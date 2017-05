vor 1 Stunde dpa Baden-Württemberg Stuttgart 21: Umsiedlung von Eidechsen kostet Bahn Millionen

Die Umsiedlung von Eidechsen kostet die Bahn Millionen und verzögert Bauarbeiten am Projekt Stuttgart 21. Verhältnismäßig? „Es ist nicht verhältnismäßig, Arten auszurotten“, sagt der Ministerpräsident.