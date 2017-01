Stuttgart Stürmische Nacht lässt Polizei im Südwesten über 500 Mal ausrücken

Sturmböen und zum Teil glatte Straßen haben in der Nacht auf Freitag in Baden-Württemberg zu über 500 Polizeieinsätzen geführt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis kamen in der Nacht mehrere Lastwagen wegen Eisglätte zum Stehen. Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt. Forstminister Peter Hauk (CDU) hat nach dem nächtlichen Sturm vor einem Waldbesuch gewarnt.

So ist die Situation in der Schweiz

Forstminister Hauk: Wald nach Sturm besser meiden

Sturmtief „Egon“ hat der Polizei in der Nacht zum Freitag im Südwesten mehr als 500 Einsätze beschert. Wie Sprecher der zwölf Präsidien am Morgen mitteilten, ging es überwiegend um umgestürzte Bäume, umgewehte Bauzäune und Verkehrsschilder, die der Sturm mitriss. Zunächst war von über 400 unwetterbedingten Einsätzen die Rede gewesen.Größere Verspätungen verursachte eine witterungsbedingte Oberleitungsstörung an der Rheintalbahn zwischen Basel und Freiburg. Laut einem Sprecher konnten auf der gesamten Strecke am Freitagmorgen zwischen 3.00 und 6.00 Uhr keine Züge fahren. Daneben gab es mehrere kleinere Störungen, etwa weil eine Plane in die Oberleitung geweht oder Bäume auf Gleise gestürzt waren.Bei den Unfällen blieb es meist bei Blechschäden. Auf der Bundesstraße 465 bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) kam laut Polizei aber ein Auto wegen Glätte von der Straße ab und prallte gegen einen Betonpfeiler. Beide Insassen wurden schwer verletzt. In Mannheim wurde ein Mann von einem Lastwagen geweht, als er versuchte, die losgelöste Plane zu befestigen. Er wurde leicht verletzt.Umgestürzte Bäume und blockierte Straßen vermelden die Feuerwehrabteilungen nach der vergangenen Nacht, in der ein OrkantiefAm Bodensee herrschte die höchste Sturmwarnstufe. Der Fährbetrieb zwischen Meersburg und Konstanz lief noch, dieDie meisten Einsätze wurden am Freitagmorgen aus dem Polizeipräsidium Karlsruhe gemeldet. Laut einem Sprecher mussten die Beamten seit 0.00 Uhr rund 130 Mal ausrücken. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zählten die Polizisten 126 Einsätze, in Mannheim etwa 100. In Heinstetten, einem Ortsteil von Meßstetten (Zollernalbkreis), kippte laut Polizei ein Baum gegen das Rathaus.Sachschaden gab es aber keinen. Bei Rottweil flog ein Trampolin auf zwei Autos und verursachte rund 5000 Euro Schaden. In Waghäusel im Kreis Karlsruhe deckte der Sturm ein Zusatzdach über einer Containersiedlung für Flüchtlinge ab. Niemand wurde verletzt, die Bewohner mussten laut Polizei aber in ein Haus umziehen.Das Polizeipräsidium Mannheim meldete mehrere beschädigte Ampeln, im Bereich Ludwigsburg flog ein Toilettenhäuschen durch die Gegend. In Stuttgart landeten ein Pavillon auf Autos und mehrere Weihnachtsbäume auf der Straße. Sachschaden von rund 20 000 Euro entstand an einem durch den Sturm abgedeckten Dach in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen). Im Schwarzwald konnten in der Nacht mehrere Lastwagen wegen Glätte nicht mehr weiter fahren.Sturmtief „Egon“ hat in der Schweiz teilweise den Verkehr lahmgelegt. In der Region Basel fielen Züge aus, am Bodensee Fähren, wie die Schweizer Bahnen am Freitag mitteilten. Die Windböen erreichten in Cressier 50 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bern Geschwindigkeiten von 117 Kilometern in der Stunde, berichtete der Wetterdienst MeteoGroup. Auf dem 2500 Meter hohen Säntis 50 Kilometer Luftlinie westlich von Zürich erreichte der Wind mit 154 Kilometern in der Stunde Orkanstärke. Auf der Autobahn Richtung Basel krachten hinter dem Tunnel Eich nördlich von Luzern zehn Autos ineinander. Ein Mensch wurde nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt.Die Schweizer Bahn musste einige Strecken wegen der Unwetter schließen, darunter bei Montreux am Genfer See und bei Weissbad südlich des Bodensees.Forstminister Peter Hauk (CDU) hat nach dem nächtlichen Sturm vor einem Waldbesuch gewarnt. Das Tief „Egon“ habe dafür gesorgt, dass in den Wäldern Bäume umgestürzt oder Baumkronen beschädigt worden seien, erklärte Hauk am Freitag in Stuttgart. „Selbst bei leichtem Wind können sich nun Äste plötzlich lösen und herabfallen.“ Wegen dieser Gefahr und möglicherweise blockierten Wegen empfehle er den Menschen im Land, die Wälder in den kommenden Tagen eher nicht zu betreten.