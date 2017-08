Stuttgart/Gütersloh Studie: Baden-Württemberg bei Kinderbetreuung auf Spitzenplatz - Mit Karten der Landkreise

Gute Nachrichten für Eltern im Südwesten: Bei Krippen und Kindergärten bescheinigt eine Studie dem Land eine Spitzenposition. Doch ein Problem bleibt: Fachkräfte sind rar.

Kinder in Krippen und Kindergärten im Südwesten erhalten laut einer Studie die bundesweit intensivste Betreuung. So kommen Stand März 2016 auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft rein rechnerisch 7,2 Drei- bis Sechsjährige,. 2012 hatte die Relation noch 1 zu 8,6 Kinder betragen. Auch der Personalschlüssel bei den Krippenkindern ist laut der Studie im Bundesvergleich spitze: Eine Fachkraft kümmert sich demnach um drei Kinder - 2012 waren es noch 3,5 Kinder.

Vom bundesweit besten Personalschlüssel profitieren die Jüngsten im Landkreis Calw. Dort betreut eine Krippen-Fachkraft 2,5 Kinder. In Mannheim dagegen kamen auf eine Erzieherin 3,9 Kinder. Bei den Kindergärten liegt Stuttgart mit einem Betreuungsverhältnis von 1 zu 6,1 sogar bundesweit vorne. In den Landkreisen Lörrach und Waldshut hingegen sind es laut Studie zum Teil 8,3 Kinder, die von einer Fachkraft umsorgt werden.

Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt für Krippen einen Personalschlüssel von 1 zu 3,0 und für Kindergärten von 1 zu 7,5. Baden-Württemberg erreicht im Schnitt diese Werte. Verbesserungsbedarf sieht die Stiftung bei der Zeit, die für die Leitung der Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird.

Nach Angaben der Stiftung werden im Südwesten fast 72 000 Kinder unter drei Jahren und 314 000 Kinder ab drei Jahren in 8740 Einrichtungen betreut. Das Problem sei, den Bedarf an Personal- insbesondere für die Krippen - zu decken, so die Stiftung. Dafür müssten aber die Rahmenbedingungen für die Fachkräfte verbessert werden. Dennoch könne Baden-Württemberg einen außerordentlichen Zuwachs verzeichnen. Von 2006 bis 2016 sei die Anzahl der Beschäftigten um 38 700 oder 83 Prozent auf rund 85 000 gestiegen. Das ist der Studie zufolge der höchste Zuwachs nach Bayern.

Die Stiftung fordert allerdings einen weiteren Kraftakt für bessere und intensivere Betreuung von Bund, Ländern, Kommunen und auch Eltern. Jörg Dräger, Vorstand der Stiftung, rät deshalb vom Verzicht auf Elternbeiträge zunächst ab: „Erst wenn die Qualität stimmt und genügend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, können wir die Beitragsfreiheit angehen.“ Gebühren dürften aber keine Zugangsbarriere für Kindergärten oder Krippen sein. Deshalb sollten sie einkommensabhängig gestaffelt und Familien mit niedrigem Einkommen vollends entlastet werden.

Große Unterschiede in Deutschland - je nach Region

Es gibt dabei allerdings deutliche Unterschiede je nach Bundesland: Am besten ist die Betreuungsrelation in Baden-Württemberg. Dort kommen in der Krippe im Schnitt drei Kinder (3,0) auf einen Betreuer. Beim Schlusslicht Sachsen sind es mehr als doppelt so viele (6,5). Bei den Kindergärten schneidet erneut Baden-Württemberg gut ab - mit 7,2 Kinder auf einen Betreuer. Schlusslicht ist hier Mecklenburg-Vorpommern mit fast doppelt so vielen Kindern (13,7).

Liegt ein Bundesland gut oder schlecht beim Betreuungsverhältnis, können Eltern vor Ort trotzdem eine ganz andere Situation vorfinden. Denn auch innerhalb der Bundesländer gibt es zum Teil noch einmal deutliche Unterschiede. Ein Beispiel: In Hessen kommen im Kindergarten in einem Kreis auf eine Fachkraft 7,6 Kinder - im Nachbarkreis können es schon 11,9 sein. Insgesamt ist das Betreuungsverhältnis in Westen in der Regel besser als im Osten.

Die Stiftung fordert, für einen weiteren Kita-Ausbau rund 4,9 Milliarden Euro jährlich bereitzustellen. Zudem würden 107 200 zusätzliche Fachkräfte benötigt. „Die Bildungschancen von Kindern hängen heute erheblich von ihrem Wohnort ab“, sagte Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. Von einer raschen Befreiung der Beitragspflicht für Eltern zur Kita rät er ab: „Erst wenn die Qualität stimmt [...], können wir die Beitragsfreiheit angehen.“

Bei den Kindern unter drei Jahren ist im Osten rund jedes zweite (52 Prozent) in einer Krippe, im Westen ist es etwas mehr als jedes vierte Kind(28 Prozent). Unmittelbar vor der Schule werden fast alle Kinder außerhalb der Familie betreut (96 Prozent).

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, erklärte: „Es kann nicht sein, dass es in Deutschland vom Wohnort abhängt, wie gut Kinder in einer Kita betreut werden.“ Nötig sei ein gesetzlicher Mindeststandard für ausreichendes und gut qualifiziertes Personal. Eine Erzieherin oder ein Erzieher sollte künftig höchstens drei Kinder unter drei Jahren betreuen. In höherem Alter sollten es höchstens zehn Kinder sein.