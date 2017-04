Stuttgart Streit mit der Schweiz - Landtag unterstützt Fluglärmgegner

Im Anflug auf den Airport Zürich nehmen die meisten Maschinen Kurs über Süddeutschland. Dort ist der Widerstand groß. Unterstützung kommt vom baden-württembergischen Landtag. Handeln muss der Bund.

Im Streit um Schweizer Fluglärm über Baden-Württemberg stellen sich die beiden Regierungsfraktionen im Stuttgarter Landtag erneut hinter die Forderungen der betroffenen Regionen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) müsse Schweizer Forderungen auch zukünftig eine Absage erteilen, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner. Sonst drohten den Menschen an Hochrhein und Bodensee sowie im Schwarzwald zusätzliche Belastungen. Der Landtag berät an diesem Mittwoch Fluglärm über dem deutschen Südwesten, der vom Schweizer Flughafen Zürich ausgeht. Beantragt haben die Debatte die Grünen- und die CDU-Fraktion.

Der Landtag habe zwar bereits in den Vorjahren die Betroffenen unterstützt und eine Reduzierung des Fluglärms gefordert, sagte Schreiner. Er vertritt im Parlament den vom Fluglärm besonders betroffenen Wahlkreis Waldshut. Es sei aber wichtig, dieses Signal auch in der jetzigen Legislaturperiode zu erneuern. Dies stärke die deutsche Position gegenüber der Schweiz. Das Nachbarland dürfe die Last ihres Großflughafens nicht einfach nach Deutschland verlagern.

Deutschland und die Schweiz streiten bereits seit Jahrzehnten über den Fluglärm, der von dem grenznahen Airport Zürich ausgeht. Die meisten Flugzeuge werden über deutsches Gebiet geleitet. Besonders betroffen sind der Hochrhein, der Schwarzwald und die Region rund um den Bodensee. Der Versuch beider Länder, das Problem mit einem binationalen Staatsvertrag zu lösen, ist mehrfach gescheitert.

Fluglärmgegner und Kommunalpolitiker befürchten, dass mit dem absehbaren Wachstum des Flughafens und mit einem geplanten neuen Betriebsreglement die Zahl der Flüge und somit der Fluglärm über deutschem Gebiet steigen wird. Der Flughafens Zürich hat diese Befürchtungen als unbegründet zurückgewiesen.