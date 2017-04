Ellwangen Steinewerfer-Prozess: Staatsanwalt fordert mehr als zwölf Jahre Haft für mutmaßlichen Täter

Im September 2016 soll ein 37-Jähriger Steine von einer Brücke auf die Autobahn 7 bei Giengen an der Brenz geworfen haben. In den Plädoyers forderte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ellwangen jetzt eine lange Haftstrafe für den mutmaßlichen Täter.

Im Prozess wegen vierfachen Mordversuchs gegen den mutmaßlichen Steinewerfer von der Autobahn 7 hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine hohe Freiheitsstrafe gefordert. Sie beantragte 12 Jahre und 9 Monate Haft. Der 37-Jährige habe im September 2016 „heimtückisch“ sowie klar „mit Tötungsvorsatz gehandelt“, als er einen 12 Kilo schweren Betonpflasterstein von einer Brücke bei Giengen an der Brenz (Baden-Württemberg) auf die Autobahn warf, erklärte Oberstaatsanwalt Peter Staudenmaier beim Landgericht Ellwangen.Kurz nach dem Wurf war der Wagen einer vierköpfigen Familie gegen den Stein geprallt. Das Auto überschlug sich. Die Eltern und ihre zwei Kinder wurden schwer verletzt. Die Mutter ist teilweise gelähmt und wird nach Angaben von Medizinern wohl für immer auf einen Rollstuhl angewiesen sein.Wegen einer laut Gutachtern teils verminderten Schuldfähigkeit sowie einer schweren seelischen Störung des Angeklagten könnte der 37-Jährige laut Staatsanwaltschaft nach einer Gefängniseinweisung zur weiteren Behandlung in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden. Das Plädoyer der Verteidigung sowie das Urteil wurden noch am Dienstag erwartet.