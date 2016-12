Baden-Württemberg Statistik widerlegt Bauchgefühl: Auch früher waren die Dezember oft mild und ohne Schnee

Weiße Weihnacht, weißer Jahreswechsel: Das wünschen sich viele Menschen und behaupten: Früher gab es das noch viel öfter. Aber das Gefühl trügt, zeigt ein Blick in die Wetterstatistiken der vergangenen Jahre.

Wer in diesen Tagen zum Skiurlaub aufbricht, sollte schon tief in die Alpen fahren. Wie auch im Vorjahr schwächelt der Winter zum Jahresende, im Voralpenland und in den Höhen des Schwarzwaldes ist Schnee Mangelware. "Der Winter kommt in diesem Jahr sehr spät", sagt Janina Wendling vom Wetterdienst Wetterkontor, der auch den SÜDKURIER mit aktuellen Vorhersagen beliefert. Das soll sich zum Wochenanfang aber ändern. Ein Tiefdruckgebiet bringt Schnee und kältere Luft in den Süden.

Auf den höheren Hängen der Region, wo sonst in der kalten Jahreszeit Wintersportler abfahren und sich Kinder Schneeballschlachten liefern, fällt in diesen Tagen der Blick auf grasbedeckte Höhen unter Skiliften, die noch gar nicht in Betrieb sind. Früher war alles besser, früher rieselte in jedem Winter der Schnee, und die Seen und Bäche waren zugefroren – ist vielerorts zu hören, wenn es wieder einmal um einen vermeintlich warmen Winter geht. Aber das ist zunächst einmal nur ein Bauchgefühl, das sich nicht mit der Statistik der Wetterfrösche decken muss, erläutert Meteorologin Janina Wendling aus Ingelheim. Um daraus Rückschlüsse auf den bereits laufenden globalen Klimawandel zu ziehen, müsste man dieses Phänomen klimatologisch in längeren Zeiträumen betrachten, sagt die Meteorologin und verweist auf den jahrzehntelangen Prozess klimatischer Veränderungen auch in der Region.

Echte Winter sind selten

Eine Betrachtung der wahren statistischen Werte in der jüngeren Vergangenheit fällt allerdings nüchtern aus. Die beiden letzten langen und schneereichen Winter waren 2009/10 mit durchschnittlich Minus 1,27 Grad Celsius und im darauffolgenden Jahr mit immerhin noch Minus 0,59 Grad Durchschnittstemperatur. Nach den Zahlen des Deutschen Wetterdienstes liegen diese aber selbst nur auf den Plätzen 26 und 36 der kältesten Winter neuerer Zeit. Geradezu eiszeitlich wirken dagegen die Winter von 1962/63 mit Minus 5,48 Grad, in dem der Bodensee zufror (Seegfrörne). Oder die Winter 1940 (-5), 1929 (-4,48), 1942 (-3,95), 1970 (-2,80) und 1985 (2,46).



Außerhalb dieser eiskalten Winter kam es aber auch immer wieder mal zu sehr milden Dezembermonaten, denen ein sehr kalter Januar oder Februar folgte. Das war beispielsweise im Jahr 1956 der Fall. Auf einen milden Dezember und Januar folgte der kälteste Februar seit 1881. Und auch Anfang 2016 setzten richtig kalte Tage erst spät ein und brachten auf dem Feldberg die Wintersportsaison zurück. Im Zehnjahresvergleich für den Monat Dezember bewegen sich die Temperaturen indes immer noch im Bereich der üblichen regionalen Schwankungsbreite.

In der Wahrnehmung des Menschen ist dennoch Weihnachten immer mit Schnee und Eiseskälte verbunden. Die Statistik entlarvt dies freilich als Trugbild. Denn nach den Daten des Deutschen Wetterdienstes sind weiße Weihnachten zumindest im Flachland eine Ausnahme. Anders sieht es in den Höhenlagen des Schwarzwalds aus, wo die Wintersportsaison häufig schon im November beginnt.

Aber warum bildet sich der Mensch dann ein, früher seien die Winter sehr viel intensiver gewesen? Psychologen sprechen hier gern von einer positiven Gedächtnisverzerrung. "Unsere Erinnerungen sind nicht exakt, sondern werden rekonstruiert und zusammengesetzt", sagt der Heidelberger Psychologe Jan Rummel. "Wir erinnern uns generell besser an positive Dinge aus der Vergangenheit – und natürlich auch an einzelne sehr negative Ereignisse. Diese positiven Gedächtnisverzerrungen nehmen mit dem Alter zu," so Rummel.

Die kältesten Winter

1929: Bis Mitte Januar waren die Temperaturen verhältnismäßig mild. Dann aber sackte das Thermometer in ganz Europa massiv ab. In Deutschland betrugen die mittleren Temperaturen der Wintermonate Dezember bis Ende Februar Minus 4,9 Grad. Unter anderem fror das Wasser im Rhein bei Speyer und Ludwigshafen.

1946/47: Der sogenannte Hungerwinter 1946/47 ereignete sich zwischen November 1946 und März 1947. Dieser Winter war einer der kältesten Winter in Deutschland seit Jahrzehnten. Allein in Deutschland starben mehrere hunderttausend Menschen. Der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings erlaubte in seiner Silvesterpredigt Mundraub von Speisen und Kohlen für den Eigenbedarf.

1956: Der kälteste Wintermonat war Februar 1956. Die Temperaturen kamen damals nicht über Minus 9,6 Grad. Alle großen Flüsse waren gefroren. Eis staute den Rhein bei Bingen. Damit das Wasser aus einem Stausee abfließen konnte, wurde das Eis gesprengt. Sonst wären Orte, die nahe am Stauseeufer lagen, im Eispanzer verschwunden.

1962/63: Der Winter der Jahre 1962 auf 1963 war für ganz Europa einer der strengsten Winter des 20. Jahrhunderts. Beerkenswert ist die ungewöhnlich lange Frostdauer, die nach der meteorologischen Statistik alle 250 Jahre vorkommt.

1978/79: Die Schneekatastrophe in Norddeutschland war ein Wetterereignis, das sich im Süden Deutschlands kaum widerspiegelte. Schneefall mit Schneesturm warenn in Norddeutschland zur Jahreswende 1978/1979 ungewöhnlich hart.