vor 20 Stunden sk Internationaler Frauentag Statistik: Wie Frauen im Südwesten leben und arbeiten - interaktive Grafik

Am 8. März findet der Internationale Frauentag statt. Zahlreiche Organisationen aus der gesamten Welt fordern an diesem Tag die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Wie die "durchschnittliche" Frau in Baden-Württemberg lebt, haben wir für Sie zusammengestellt.

