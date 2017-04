Freiburg Stallbesitzer im Breisgau alarmiert: Wieder geht der Pferdeschänder um

Nach einer Serie von teils bis heute nicht aufgeklärten 14 Pferdeschändungen in Freiburg und im Breisgau sind Stallbesitzer nun erneut in Aufregung.

Innerhalb weniger Tage schlugen ein oder mehrere Täter jetzt erneut zu. Die Furcht geht um, dass sich die Pferdeschändungen von 2012 wiederholen.

Zunächst war ein Pferd in Umkirch bei Freiburg von einem Unbekannten gequält und misshandelt worden. Zweimal traf es danach einen weiteren Pferdehof: Toms Ranch im Freiburger Stadtteil Rieselfeld, etwas abseits in einem Wäldchen gelegen, nahe einer viel befahrenen Umgehungsstraße. Beim ersten nächtlichen Überfall am Dienstag in der ersten Aprilwoche traf es zunächst einen Wallach, der mit auf dem Hof befindlichen festen Schnüren, die Heuballen zusammenhalten, gefesselt wurde. Als der Angreifer bemerkte, dass es sich um einen Wallach handelte, ließ er von dem Pferd ab und fesselte eine Stute in ihrem Stall an den Beinen. Die Stute Apanatschi, sagt Besitzer Thomas Müller, muss sich aber derart gewehrt haben, dass der Täter sich nicht im Genitalbereich an dem Tier vergehen konnte. Er fügte ihr aber tiefe Schnittwunden an den Hinterläufen zu. Thomas Müller fand das Pferd am Morgen verschwitzt und zitternd vor.

Müller installierte Bewegungsmelder unter den Vordächern der Ställe und bestellte Nachtsicht-Kameras. Die Bewegungsmelder waren schon montiert, als der oder die Täter Freitagnacht erneut anrückten. Die Bewegungsmelder wurden abgeschlagen. Der Täter nahm sie mit, als er den Pferdehof wieder verließ. Zuvor hatte er eine andere Stute gefesselt und mit einem unbekannten Gegenstand im Genitalbereich penetriert und innerlich verletzt. Das stellte laut Thomas Müller ein Tierarzt fest.

Kamerabilder gab es nicht, denn die Geräte waren erst am Freitag eingetroffen und der Stallinhaber hatte geplant, sie am Samstag anzubringen. Inzwischen haben die Kameras das Vorfeld der Ställe im Visier, und die mit einer Kette verschlossene Lattenzaun-Tür, die der Täter leicht übersteigen konnte, ist inzwischen mit Stacheldraht und Metallgeflechten eher unüberwindbar gemacht worden. Einen Täterverdacht gibt es laut Laura Riske, Sprecherin im Polizeipräsidium Freiburg, bisher nicht. Vermutlich sind ein- und derselbe Täter verantwortlich für die Vorfälle. Die Polizei fordert alle Pferdestall-Besitzer auf, ihre Anlagen nachts immer wieder zu überprüfen, sie besser zu sichern und Videokameras einzusetzen. Um Toms Ranch wird inzwischen auf eigene Faust Streife gefahren.

Dieser Pferdehof liegt zwar etwas abgelegen, aber die Wohnbebauung ist nicht weit. Als die Pferde gequält und misshandelt wurden, erfuhr das niemand. „Das Pferd hat keinen Schmerzlaut, das ist das Problem“, sagt Thomas Müller. Die Tiere können nicht schreien, auch wenn ihnen schlimmste Schmerzen zugefügt werden. „Pferde sind Fluchttiere“, erläutert der auf natürliches Reiten ohne Sporen, Kandarre, Trense und nur mit leichtem Schnurhalfter spezialisierte Pferdeexperte, „hätten sie früher in der Natur bei Schmerzen geschrien und so auf sich aufmerksam gemacht, wären sie leichte Beute für Raubtiere geworden“.

Jetzt werden sie im Raum Freiburg wieder zur Beute eines perversen Pferdeschänders wie vor fünf Jahren. Von den damals 14 Einzeltaten konnten einige aufgeklärt werden, ein 46-jähriger Elsässer wurde überführt und kam für seine Taten für zwei Jahre ins Gefängnis. Der Mann sitzt noch ein, berichtet Laura Riske.

Ob derjenige wieder am Werk ist, der den unaufgeklärten Teil der Serie von 2012 zu verantworten hat, weiß die Polizei nicht. Immerhin ermittelt jetzt wieder einer der Beamten, die seinerzeit bereits in der Ermittlungsgruppe „Koppel“ gefahndet hat. Viele Stallbesitzer sind wie 2012 wieder in Alarmbereitschaft. Sie wollen ihre Koppeln überwachen und den potenziellen Täter abschrecken oder sogar entdecken.