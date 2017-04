Im schweizerischen Schaffhausen sorgte eine Spinne, die einen deutschen Autofahrer aus dem Konzept brachte, für einen Zusammenstoß zweier Autos.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine im Fahrzeug herumkrabbelnde Spinne hat nahe dem schweizerischen Schaffhausen einen deutschen Autofahrer aus dem Konzept gebracht.

Das Krabbeltier lenkte den 46-Jährigen so sehr ab, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Der Bundesbürger sei leicht verletzt worden, die schweizerische Fahrerin des anderen Autos (45) sei mit dem Schrecken davongekommen. Die Autos sind laut Polizei aber so stark beschädigt, dass sie beide abgeschleppt werden mussten.