Berlin Sperrung der Rheintalbahn im Südwesten dauert womöglich länger

Bahnreisende müssen im Südwesten womöglich noch länger mit Beeinträchtigungen durch die Sperrung der Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden rechnen.

Weitere Informationen Streckensperrung auf der Rheintalbahn: Was Bahnreisende jetzt wissen müssen

Die Reparaturarbeiten dauern laut Medienberichten vom Freitag vermutlich noch bis September an. Die Bahn wollte sich nicht auf einen konkreten Termin festlegen.Am vergangenen Wochenende hatten sich im Rahmen von Arbeiten im Rastatter Tunnel Gleise abgesenkt. Die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden wurde gesperrt, dort verkehren derzeit Busse.Die Bahn rechnete ursprünglich mit einer Sperrung bis zum 26. August. Dieser Termin sei nicht zu halten, berichtete der Südwestrundfunk unter Berufung auf Kreise der beteiligten Baufirmen. Es werde wohl noch bis Mitte September dauern, bis wieder Züge über die Rheintalbahn fahren könnten.Das Hamburger Magazin „Der Spiegel“ berichtete, Bahninsider rechneten damit, dass die wichtige Nord-Süd-Verbindung insgesamt vier Wochen lang nicht befahrbar sei. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte dazu, die Firmen Züblin und Hochtief arbeiteten „fieberhaft an einem Plan zur Sanierung des Schadens und damit an einer Wiederinbetriebnahme der Rheintalbahn“. Die Bahn habe deutlich gemacht, „dass eine schnelle Lösung erzielt werden muss“. Sie führe dazu intensive Gespräche mit allen Partnern.