Offenbach Sonne pur: März verabschiedet sich rekordverdächtig

Kaum ist der Frühling da, ist auch schon Sommer: Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) könnte noch am heutigen Freitag erstmals 2017 die Marke von 25 Grad überschritten werden, ab der Meteorologen von einem Sommertag sprechen.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass das heute klappt, vor allem im Oberrheingraben“, sagte am Freitag der Meteorologe Thore Hansen in Offenbach. Möglicherweise könne sogar der März-Rekord von 26,6 Grad geknackt werden, der am 28. März 1989 in Geroldsau bei Baden-Baden aufgestellt wurde. Dies sei zwar unwahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, sagte Hansen.Ab dem Wochenende geht es mit den Temperaturen dann wieder langsam bergab, Tief „Jonny“ ist der Grund. Noch einmal fast 25 Grad kann es der Vorhersage zufolge am Samstag im Süden und Osten geben, am Sonntag liegt das Maximum dann bei 21 Grad und am Montag bei 20 Grad.Der Himmel ist am Samstag verbreitet bewölkt, mit Schauern und Gewittern ist zu rechnen. Das gleiche Bild bietet sich am Sonntag im Osten und im Süden. Im Westen und im Norden dagegen ist es heiter bis wolkig. Die neue Woche beginnt dann überwiegend trocken und freundlich, im Süden blitzt und donnert es allerdings zeitweise.