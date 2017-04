Ratgeber So schützen Sie Ihr Haus vor Einbrechern: Die wichtigsten Tipps

Was Sie persönlich zum Schutz vor Einbrechern tun können, erfahren Sie hier.

So machen Sie Ihre vier Wände sicher

Außentüren

Haus- und Wohnungstüren sollten einbruchhemmend sein. Viele Außentüren sind schon allein mit körperlicher Gewalt leicht zu überwinden. Wichtig: die Tür beim Verlassen der eigenen vier Wände immer zweifach abschließen, Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen verstecken, bei Verlust des Schlüssels umgehend den Schließzylinder auswechseln. Zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen.



Rolläden

Häufig können Rollläden durch einfaches Hochschieben relativ leicht überwunden werden. Empfehlenswert sind geprüfte einbruchhemmende Rollläden der Widerstandsklasse 2. Wichtig: Rollläden sollten zur Nachtzeit – und keinesfalls tagsüber – geschlossen werden, damit sie nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisieren.



Fenster, Balkon- und Terrassentür

Meist werden Fenster vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Leicht erreichbare Fenster-, Terrassen- und Balkontüren sind besonders gefährdet. Übliche Fensterkonstruktionen bieten keinen Schutz vor Einbrechern. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.



Garage

Einbrecher dringen in Garagen ein, um von dort über die Verbindungstür in das Wohnhaus einzubrechen, aber auch, um aus der Garage Gegenstände zu entwenden. Bei einem Neubau sollten Sie prüfen, ob eine Tür zwischen Garage und Wohnhaus beziehungsweise Garten unbedingt benötigt wird. Außerdem sollten Sie sich fragen, ob Garagenfenster wirklich erforderlich sind. Durch den Einbau eines geprüften einbruchhemmenden Garagentores erhält man einen guten Einbruchschutz.



Grundstück

Wie „einladend“ Ihr Grundstück für Einbrecher ist, können Sie durch bewusste Gestaltung beeinflussen. Bäume, Sträucher und Hecken bieten auch Einbrechern Schutz. Ein Zaun bildet eine erste Barriere.



Licht

Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend. Deshalb sollten einbruchgefährdete Bereiche beleuchtet sein.



Aufstiegshilfen

Mülltonnen, Gartenmöbel, Leitern, Rankgerüste und hausnahe Bäume eignen sich als Aufstiegshilfe für Einbrecher. Sie sollten weggeschlossen beziehungsweise entfernt werden.



Telefon

Telefonleitungen sollten unterirdisch ins Haus geführt werden, damit Ihnen nicht die Verbindung zur Außenwelt „abgeschnitten“ wird.



Alarmanlagen

Einbruchsmeldeanlagen (Ema) können Einbrecher schon im Vorfeld abschrecken. Zudem bieten Alarmanlagen die Chance, dass Einbrecher schneller entdeckt werden. Es gibt die unterschiedlichsten Anlagen, deren Können und Qualität sich meist auch im Preis widerspiegelt. Dabei ist immer die Frage, wie umfangreich der Schutz sein soll. Wichtig: Fehlalarme sollten ausgeschlossen werden, damit eine Alarmanlage nicht ihre Wirkung verliert. Außerdem müssen oftmals auch Notfall-Einsätze bei Falschalarmen bezahlt werden.



Kellerschächte

Verriegeln Sie die Roste auf den Kellerschächten durch einbruchsichere Vorkehrungen. Einbrecher kommen vor allem in Einfamilienhäuser gern durch die Kellerschächte. Entsprechende mechanische Vorrichtungen sind in Baumärkten, vor allem aber auch im Fachhandel zu haben.