Region So reagieren die Weihnachtsmärkte in unserer Region auf den Anschlag von Berlin

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten bleiben die Weihnachtsmärkte in unserer Region normal geöffnet. Die Polizeipräsenz an vielen Weihnachtsmärkten wird nach dem Vorfall allerdings erhöht. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt.

Umfrage Ted wird geladen... Der Ted kann leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.

wird weiterhin wie geplant bis Donnerstag, 22. Dezember, geöffnet bleiben. Gemäß den Anweisungen durch den Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobl, hat auch das Polizeipräsidium Konstanz beschlossen, die Polizeipräsenz am Konstanzer Weihnachtsmarkt zu erhöhen. „Es soll dabei um sichtbare Präsenz gehen“, erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Zudem sollen die Zu- und Ausgänge stärker bewacht werden. An die Besucher des Weihnachtsmarkts ergehe der Appell, sich aufmerksam und achtsam zu verhalten, wenn es um Auffälligkeiten gehe. „Lieber einmal zu viel einen Polizeibeamten ansprechen als einmal zu wenig“, rät Schmidt.Derzeit bestehe für Märkte wie in Konstanz eine hohe abstrakte Gefährdung, es lägen keine konkreten Warnungen vor. Allerdings seien nur noch wenige Märkte kurz vor Weihnachten in Betrieb. Auch Heinrich Stracke, Organisator des Weihnachtsmarktes, spricht von einer potentiellen Gefährdung, die in diesem Jahr schon vor dem Berliner Anschlag vorlag. Welche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen seien, habe man mit Stadt und Polizei im Vorfeld festgelegt, „auch in dem Bewusstsein, dass etwas Fürchterliches passieren kann.“Kaiserstraße läuft weiter wie gewohnt. "Es wird nach dem Anschlag keine Änderungen geben", erklärt Christian Straub vom veranstaltenden Werbe- und Förderungskreis. Man habe sich im Vorfeld Gedanken gemacht, aber für Waldshut kein Gefahrenpotential erkannt, das beispielsweise einen privaten Sicherheitsdienst nötig machen würde. "Die Polizeiwache ist etwa 300 Meter entfernt und die Polizisten patrouillieren immer wieder über den Markt", so Straub. Man könne leider nicht alles verhindern, erklärt der Veranstalter mit Blick auf die Lkw-Anschläge in Berlin und Nizza. Der Weihnachtsmarkt wird an einer Stelle von Durchgangsverkehr gekreuzt. "Die Straße können wir auch nicht sperren, schon allein wegen der Anwohner", sagt Straub.Nach dem Anschlag in Berlin steht auch dasauf dem Prüfstand. Der Markt bleibt bis Mittwoch geöffnet, die Polizei kündigt verstärkte Präsenz an. Die Eingänge werden aber nicht mit Maschinenpistolen gesichert.Auch am Sicherheitskonzept für denin wird nach dem Anschlag in Berlin gefeilt . Überlegt wird, einen großen Granitblock vor dem Haupteingang zu platzieren, um Terrorfahrten in die Menschenmenge zu verhindern. Angesichts der ländlichen Struktur im Schwarzwald sieht der Bürgermeister die Stadt Triberg aber nicht im Fokus von Terroristen.Die Betreiber des Singener Weihnachtsmarkts sowie die Stadtverwaltung haben keine Sicherheitsbedenken, was denzwischen Rathaus und Stadthalle angeht. "Wir haben in Singen eine völlig andere Ausgangslage als in Berlin. Daher sehen wir aktuell keine erhöhte Gefährdungslage und werden unser funktionierendes Sicherheitskonzept nicht ändern. Dieses Vorgehen ist selbstverständlich mit den entsprechenden Behörden, unter anderem der Polizei, abgestimmt", sagt Frank Schuhwerk von Event Promotions.Der städtische Pressesprecher Achim Eickhoff erklärt zudem, dass so etwas wie in Berlin von der Örtlichkeit des Weihnachtsmarkts her auch gar nicht möglich sei, da er zwischen den Gebäuden eingebettet liegt. In Singen fand am Dienstagnachmittag eine Gemeinderatssitzung statt und die Räte hielten eine Schweigeminute für die Opfer in Berlin ab. Die Erschütterung über die Ereignisse war deutlich spürbar.Auch auf demhat die Polizei ihre Präsenz verstärkt. Die Beamten tragen zudem sichtbar Maschinenpistolen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An möglichen Zufahrten werden zudem Barrieren aufgestellt, damit keine Fahrzeuge ungehindert auf den Markt fahren können. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es demnach aber nicht. Auch im Hinblick auf Silvester soll das Sicherheitslevel angepasst werden. Konkrete Zahlen wollte ein Polizeisprecher nicht nennen.werde die Polizei noch stärker als bisher präsent sein. Der Weihnachtsmarkt in der Universitätsstadt ist noch bis zum 23. Dezember geöffnet und zieht sich durch große Teile der Innenstadt – wie den Freiburger Rathausplatz, den Kartoffelmarkt, die Franziskanerstraße und die Turmstraße.Auch die Weihnachtsmärkte in(Frankreich) bleiben normal geöffnet. „Nach den Anschlägen von Nizza haben wir dermaßen starke Sicherheitsvorkehrungen eingeführt, dass sie sich kaum noch verschärfen lassen“, teilte die Presseabteilung der elsässischen Stadt mit. So sei es etwa während der Öffnungszeiten ausgeschlossen, dass Lastwagen und Autos zu den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt kämen. Der Straßburger Weihnachtsmarkt gilt als einer der ältesten Europas, er fand zum ersten Mal im Jahr 1570 unter dem Namen „Christkindelsmärik“ statt.in unserer Region.