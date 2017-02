Sigmaringen Sigmaringen: Razzia schürt weitere Ängste über Flüchtlingsunterkunft

Bei einer Groß-Razzia in der Sigmaringer Erstaufnahmeeinrichtung fand die Polizei jede Menge Drogen. Längst sorgen sich Bürger auch um die Sicherheit.

Massive Polizeikräfte haben am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Gebäude der Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Kasernengelände in Sigmaringen durchsucht. Die Beamten hatten nach Auskunft von Polizeisprecher Bernd Schmidt eine scharfe Waffe gesucht, die sich in dem Gebäude befinden sollte. Weil sich das mögliche Versteck nicht näher eingrenzen ließ, hätten sich die umfangreichen Maßnahmen auf sämtliche Gebäudeteile erstreckt, in denen Flüchtlinge aus Marokko untergebracht seien so Schmidt.



Die Waffe, für deren Vorhandensein dem zuständigen Richter handfeste Belege vorgelegen hätten, sei letztlich nicht gefunden worden. Statt dessen hätten die Beamten in der Deckenverkleidung eines Duschraums 150 Gramm Haschischplatten und 57 verkaufsfertig verpackte Haschischportionen im Gewicht von 50 Gramm gefunden, die jedoch keinem der Bewohner zugewiesen werden konnten.

Der Aufwand der Aktion war gewaltig. Knapp 400 Beamte waren an der Razzia beteiligt, darunter Kriminaltechniker des Landeskriminalamts sowie Polizisten aus Bayern und vom gemeinsamen Deutsch-Französischen Zentrum in Kehl. Wenn es um Waffen geht, seien Einsätze dieses Umfangs notwendig, zumal etliche Zimmer durchsucht werden mussten, so Schmidt weiter. Französische Kollegen seien hinzugezogen worden, um sprachliche Hindernisse zu umgehen. Verhaftet wurde jedoch niemand.

Die Landeserstaufnahmestelle steht zunehmend in der Kritik. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle lebten in der im Jahr 2011 geschlossenen Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen rund 2500 Flüchtlinge, was bereits für eine angespannte Atmosphäre in der Kernstadt mit ihren 12 000 Einwohnern sorgte.

Aktuell sind noch 850 Flüchtlinge in der ehemaligen Kaserne untergebracht und seit Wochen vergeht kaum ein Tag, an dem Polizei oder Feuerwehr nicht in die LEA gerufen werden. Ladendiebstähle, Körperverletzungen, Alkoholmissbrauch oder mutwilliges Auslösen von Feuernmeldern – an manchen Tagen müssen die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken, mehrfach wurden Feuerwehrleute auch am Einsatz gehindert.

Während ein Polizeiposten derzeit nicht auf dem Gelände stationiert ist, hat das Polizeipräsidium Konstanz eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe beim Revier Sigmaringen eingerichtet, die sich ausschließlich um Verfahren kümmert, in die Asylbewerber involviert sind. Außerdem wurde der Streifendienst ausgeweitet.



Die verstärkte Polizeipräsenz zeigte teilweise Wirkung. So konnte eine achtköpfige Diebesbande dingfest gemacht werden. Sechs Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Hauptverantwortlich für viele Straftaten in der Stadt und Streitigkeiten in der LEA sind mehrere Dutzend Marokkaner. Derzeit leben knapp 100 Menschen, vornehmlich junge Männer, aus dem nordafrikanischen Land in der Erstaufnahmeinrichtung, die immer wieder in Konflikt mit den etwa 500 Menschen aus schwarzafrikanischen Ländern wie Gambia, Nigeria oder Eritrea geraten. Als deeskalierende Maßnahme wurde die Verlegung der oftmals polizeibekannten Rädelsführer in andere LEAS beschlossen.

Angesichts dieser Entwicklungen ist die Bevölkerung zunehmend verunsichert, Bürger reagieren gereizt. Viele Menschen meiden den an den Bahnhof angrenzenden Prinzengarten, der ansonsten gern zum Spaziergang genutzt wird. Frauen ändern ihre Joggingstrecke und Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zum Bahnhof. Deshalb hat die Bürgerinitiative "Gemeinsam für Sigmaringen" eine Petition vorgelegt, mit der sie mit Nachdruck auf die Umsetzung der Forderungen der Stadt Sigmaringen in Bezug auf die Erstaufnahmeeinrichtung pocht. Konkret wird eine sofortige Begrenzung auf 500 Personen sowie die Schließung zum 31. Juli 2020 gefordert.

Dass die Landesregierung Sigmaringen als Landeserstaufnahmeeinrichtung ausgewiesen hat und die Aufnahme von maximal 1250 Flüchtlingen zumutet, sorgt bei der Mehrzahl der 12.500 betroffenen Bewohner für Unverständnis und Empörung. Eine zehnprozentige Erhöhung der Bevölkerung, in sich ständig wechselnder Zusammensetzung und mit unterschiedlichem kulturellem Verständnis belaste das soziale Gefüge enorm. Die Bürgerinitiative verweist darauf, dass etwa Karlsruhe mit 307.000 Einwohnern lediglich 1000 Flüchtlinge aufnehmen müsse.

