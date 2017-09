Ravensburg Sie sind Bürger zweiter Klasse: Dauerhaft betreute Behinderte dürfen nicht wählen

Dauerhaft betreute Behinderte dürfen nicht wählen. Behindertenbeauftragte Bentele äußert bei der Podiumsdiskussion in Ravensburg klare Kritik am Wahlrecht.

Es wird heftig gestritten und gekämpft. Dem Gegner wird nichts geschenkt. Dann wird eine rote Karte gezückt. Ein Platzverweis gibt es zwar nicht, ein Eingreifen war dennoch notwendig. Die Szene spielt sich nicht im Fußballstadion ab, sondern im Schloss Liebenau bei Ravensburg. Geladen hat die Stiftung Liebenau bei Ravensburg, welche Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung bietet. Auf einem Podium debattieren die Bundestagskandidaten des Bodenseekreises über Sozialpolitik. Die rote Karte wird immer dann gezückt, wenn die Politiker zu viele Fachbegriffe verwenden. Eine Heilpädagogin übersetzt diese dann so, dass alle Zuhörer im Saalpublikum sie verstehen – auch Menschen mit geistiger Behinderung.

„Politische Bildung ist bei uns ein großes Thema“, sagt Daniel Krüger von der Stiftung Liebenau. Neben der Podiumsdiskussion werden auch Fortbildungskurse angeboten. Dort wird gezeigt, wie man wählt und wie man sich vor der Wahl informiert. Denn nur wenige Menschen, die in der Liebenau leben oder arbeiten, sind totalbetreut und somit von der Wahl ausgeschlossen. Krüger schätzt deren Anteil auf zehn Prozent. Doch längst nicht alle gehen auch tatsächlich zur Wahl. Bei ambulant betreuten Menschen liegt die registrierte Wahlbeteiligung zwar im allgemeinen Durchschnitt. Wie Krüger sagt, sind jedoch viele stationär betreute Menschen aufgrund ihrer Behinderung zu stark eingeschränkt und bleiben der Urne fern.

In der Liebenau hat man die Erfahrung gemacht, dass die Amtsgerichte sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, eine „Betreuung in allen Angelegenheiten“ anzuordnen und damit Behinderten das Wahlrecht zu entziehen. Möglich ist dies nur, wenn jemand in allen Lebenslagen Hilfe benötigt. Die Zurückhaltung spiegelt sich auch in der Statistik wider: Im Jahre 2015 wurden im Landkreis Ravensburg 526 neue Betreuungen angeordnet. Nur 14 davon waren in allen Angelegenheiten, wie es in der juristischen Fachsprache heißt. Die Tendenz ist stark rückläufig: Vor fünf Jahren waren es landesweit jährlich noch fast doppelt so viele.

Dennoch sind in Deutschland rund 80 000 Menschen aufgrund einer Behinderung oder Krankheit von der Wahl ausgeschlossen. Was auffällt: Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind riesig. In Bayern ist jeder Fünfhundertste totalbetreut und somit von der Wahl ausgeschlossen, in Bremen nur jeder Zehntausendste. In Baden-Württemberg ist es jeder Tausendste. Dies sind vergleichsweise wenige.

Dieser Umgang mit geistig Behinderten steht in der Kritik. Hinter Wahlrechtsausschlüssen stehe ein Menschenbild, „das die UN-Behindertenrechtskonvention so nicht hat, das ich so nicht habe und das auch die Gesellschaft so nicht mehr hat“, sagt die Behindertenbeauftragte des Bundes, Verena Bentele. Die mehrfache Paralympics-Siegerin, die in Wellmutsweiler bei Tettnang aufgewachsen ist, ist überzeugt: Für Menschen mit Behinderung gibt es genügend Möglichkeiten, sich in verständlicher Weise über die Politik zu informieren. Die Befürchtung, es könne zu unerlaubter Einflussnahme auf die Behinderten kommen, lässt sie nicht durchgehen: „In meinen Augen muss eine Demokratie aushalten, dass Menschen ihre Wahlentscheidung auf ganz unterschiedliche Weise treffen, egal wie und von wem sie unterstützt werden“, so Bentele weiter.

Eine Ansicht, die auch die Mehrheit der Landtagsmitglieder von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen teilt. In den beiden Bundesländern wurde der Wahlrechtsausschluss für Behinderte im letzten Jahr gekippt. Die eigenartige Folge: Einige Menschen mit Totalbetreuung konnten bei den beiden Landtagswahlen zu Beginn des Jahres erstmals ihre Stimme abgeben. Bei der Bundestagswahl 2017 bleibt ihnen dies weiter verwehrt.