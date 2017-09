Freiburg Sexualmord in Freiburg: Heute beginnt der Prozess gegen den Flüchtling Hussein K.

Heute beginnt vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Freiburg der Prozess wegen Mordes gegen den jungen Flüchtling Hussein K. In der Verhandlung wird es auch um das Alter des Angeklagten gehen, der bislang zu den Vorwürfen schweigt. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Ihm wird zur Last gelegt, am frühen Sonntagmorgen des 16. Oktober 2016 in Freiburg in der Nähe des Schwarzwaldstadions die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. gewürgt und vergewaltigt zu haben. Danach habe er sie bewusstlos im Niedrigwasser der Dreisam absichtlich so abgelegt, dass sie ertrank. Hussein K. wurde sechs Wochen nach der Tat inhaftiert, nachdem die Sonderkommission „Dreisam“ ihn durch eine Haarspur, DNA-Material und Aufnahmen aus einer Straßenbahn identifiziert hatte.

Die Anklage, die heute bei Prozesseröffnung verlesen werden soll, umfasst lediglich eineinhalb Seiten Text. Sie wirft dem Beschuldigten Mord zur Befriedigung des Sexualtriebs und aus Heimtücke in Tateinheit mit dem Verbrechen einer besonders schweren Vergewaltigung vor. Bislang sieht es nach einem reinen Indizienprozess aus, da Hussein K. noch keine Aussagen zur Tat gemacht hat und das möglicherweise auch im Verfahren durchhält. Am ersten Verhandlungstag heute steht die Vernehmung des „ermittlungsführenden Kriminalbeamten“ auf dem Programm, der „einen Überblick über die Gesamtermittlungen geben soll“, teilte die Jugendkammer mit.

Verlorener Zahn half

Um das Alter des Angeklagten geht es am 10. Verhandlungstag am 7. November. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der Flüchtling zur Tatzeit „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ im Erwachsenenalter war, etwa 22 Jahre alt. „Das legen die Gutachten nahe“, sagt Oberstaatsanwalt Michael Mächtel, die bei Medizinern zur Altersbestimmung des Tatverdächtigen in Auftrag gegeben worden waren, unter anderem die Dentalanalyse eines verlorenen Zahns des Angeklagten. Nachfragen im Iran und in Griechenland haben keine neuen Erkenntnisse zutage gefördert. Es gab zwar behördliche Antworten aus den beiden Ländern, aber nichts, „was wir uns erhofft hatten“, so Pressesprecher Mächtel, also zum Beispiel Urkunden oder standesamtliche Nachrichten.

Weitere Informationen Wann Verhandlungen vor der Jugendkammer öffentlich sind

In Griechenland war nachgeforscht worden, weil Hussein K. auf der Insel Korfu im Sommer 2013 eine Studentin eine Klippe hinuntergeworfen hatte. Die 20-jährige Studentin überlebte schwer verletzt. Hussein K. war auf Korfu von einem Jugendgericht wegen Mordversuchs zu zehn Jahren Haft verurteilt, dann aber nach zwei Jahren auf Grund einer Amnestie freigelassen worden. Im Herbst 2015 war er dann nach Flucht über die Balkanroute als vermeintlich unbegleiteter Minderjähriger in Freiburg angekommen. Bei der Ankunft hatte er sein Alter mit 16 Jahren angegeben, im Gerichtsverfahren auf Korfu hatte er sich 2014 angeblich als 18 Jahre alt bezeichnet und wäre danach 1996 geboren.

Im Iran suchte die Staatsanwaltschaft im Wege der Amtshilfe nach Klarheit in der Altersfrage, weil Hussein K. in dem Land aufgewachsen sein soll und möglicherweise sogar geboren wurde. Auch dort gab es laut Mächtel keine verwertbaren Ergebnisse. Geburtsdatum und Geburtsort – nichts ist einwandfrei belegt. Die Staatsanwaltschaft ist sich nicht mal sicher, ob Hussein K. überhaupt, wie von ihm angegeben, afghanischer Staatsbürger ist.

Im Wesentlichen muss die Jugendkammer des Landgerichts zwei Dinge klären: War der junge Flüchtling der Täter, was sehr wahrscheinlich ist auf Grund der Beweise und Ermittlungsergebnisse. Und wie alt war er zur Tatzeit? Gilt für ihn also Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht? Lebenslänglich kann gegen ihn verhängt werden, wenn die Jugendkammer ihn als erwachsenen Täter sieht. Wird er nach Jugendstrafrecht als Heranwachsender (18 bis 21 Jahre) verurteilt, beträgt die mögliche Höchststrafe 15 Jahre. Eine Strafobergrenze von zehn Jahren Haft gibt es in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Hussein K. als Jugendlicher behandelt wird. Vertreter der Anklage ist Oberstaatsanwalt Eckart Berger, Vorsitzende der Jugendkammer die Richterin Kathrin Schenk und Anwalt des Angeklagten der Freiburger Strafverteidiger Sebastian Glathe.

Zahlen zum Prozess

Insgesamt sind 45 Zeugen und zehn Sachverständige vor das Landgericht Freiburg geladen. Darunter sind 25 Zeugen, die vor der Großen Jugendkammer an den Verhandlungstagen zwei bis sieben Auskunft über ihren Kontakt mit dem Angeklagten im Vorfeld oder nach der Tat geben sollen. Die Verhandlung ist öffentlich. 16 Verhandlungstage sind angesetzt. Ein Urteil könnte im Dezember gesprochen werden.