Senderneuordnung von Unitymedia in Baden-Württemberg verschiebt sich nach hinten

Aus technischen Gründen hat Unitymedia die in Baden-Württemberg geplante neue Senderbelegung im Kabelfernsehen verschoben.

Tipps und Tricks zum Sendersuchlauf (ab 17. Oktober 2017)

Warum führt Unitymedia die Senderneusortierung durch?

Die bisher für die Nacht vom 11. auf den 12. September 2017 vorgesehene Umstellung derKanalneubelegung erfolgt erst am 17. Oktober 2017. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung von Unitymedia hervor. Nach der Umstellung werden die Kabelkunden von Unitymedia in Baden-Württemberg gebeten, einen Sendersuchlauf durchzuführen, um alle Sender wie gewohnt zu empfangen.1. Sendersuchlauf starten und abschließen: Unitymedia bittet die TV-Kunden,angefangene Sendersuchläufe nicht vorzeitig abzubrechen. Viele Sender befindensich nach der Kanalneubelegung auf neuen Programmplätzen, die Einrichtung kannje nach Gerät bis zu mehrere Minuten dauern.2. Sollten nach dem durchgeführten Sendersuchlauf Programme fehlen, empfiehltUnitymedia das Zurücksetzen des TV-Gerätes auf den Werkszustand (Reset) unddanach das erneute Durchführen eines Sendersuchlaufs.3. Sollten nach durchgeführtem Sendersuchlauf und Werksreset Sender nichtangezeigt werden, bittet Unitymedia die Kunden um Kontaktaufnahme, um ihnenindividuell helfen zu können.4. Informationen sowie Hilfestellungen und Anleitungen zum Sendersuchlauf erhaltenUnitymedia Kunden auf der Serviceseite zum Change Day:Die Senderneuordnung wird durch die Umstellung auf das volldigitale Fernsehen notwendig, das Unitymedia im Juni netzweit eingeführt hat und das den Unitymedia Kunden eine bessere Bild- und Tonqualität sowie eine größere Programmvielfalt bietet.