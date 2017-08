vor 1 Stunde Baden Schönes Sommerwetter im Südwesten - Zum Ferienende unbeständig

Erst freundliches Sommerwetter, dann vereinzelt heftige Gewitter: Nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es bis zum Ende der Woche nochmal richtig sommerlich.

Der Sommer kehrt zurück: An diesem Mittwoch ströme sehr warme Luft nach Baden-Württemberg, so der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen klettern auf Werte um 25 Grad im Bergland und auf bis zu 31 Grad in den Niederungen. Nachmittags und am Abend könnten es dann allem im Bergland örtlich Schauer und Gewitter geben. „Dort sind sogar Regenmengen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich“, sagte DWD-Meteorologin Peggy Hofheinz am Mittwochmorgen. Auch Hagel und stürmische Böen bis zu 70 Stundenkilometer seien denkbar.



Der Donnerstag sei geprägt von einer Mischung aus Sonne und Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad. Im Tagesverlauf seien in der Südhälfte einzelne, teils kräftige Schauer zu erwarten. In der Nacht zu Freitag muss laut DWD auch im Norden von Baden-Württemberg mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Bis Samstag bleibt es sommerlich heiß.



Die restlichen Sommerferien werden nach Angaben des Wetterdienstes dann eher unbeständig. „Es bleibt wahrscheinlich sommerlich warm - aber die 30 Grad peilen wir nicht mehr an“, prognostierte Hofheinz. Der Hochdruckeinfluss nehme allmählich ab.