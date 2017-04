vor 35 Minuten dpa Stuttgart Schöne Wetter-Aussichten: Der Sonntag bringt Sonne für alle

Die Menschen im Südwesten können am Wochenende noch einmal ein ausgiebiges Sonnenbad nehmen. In der kommenden Woche soll es allerdings kälter werden, wie Meteorologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch sagte.

