Baden-Württemberg Schlimmer als Horror-Jahr 2011: Weinbranche befürchtet hohe Kälteschäden

Sowohl der Badische Weinverband als auch der Weinbauverband Württemberg befürchten extrem hohe Ausfälle wegen des späten Frostes. Agrarminister Peter Hauk (CDU) würde notfalls wohl mit einer Finanzspritze des Landes einspringen.

Die Weinbranche im Südwesten rechnet aufgrund starken Frosts mit massiven Einbußen. „Der Schaden in diesem Jahr wird weitaus höher sein als 2011“, sagte der Präsident des Weinbauverbands Württemberg, Hermann Hohl, am Montag. 2011 war ein besonders schlechtes Jahr für die Branche, damals mussten Wein- und Obstbauer den Angaben zufolge witterungsbedingte Einbußen von insgesamt rund 20 Millionen Euro hinnehmen. In vielen Gebieten gebe es nun Totalausfälle, sagte der Präsident des Badischen Weinbauverbands, Kilian Schneider. „Nur wenige haben keine Schäden gemeldet.“Einschätzungen in Zahlen machten die Verbände noch nicht. In den vergangenen Jahren belief sich Hohl zufolge der Schaden pro Hektar Weinbaugebiet auf bis zu 12.000 Euro.Agrarminister Peter Hauk (CDU) kann sich bei möglichen starken Ernteausfällen Ausgleichszahlungen vorstellen. 2011 wurden rund sieben Millionen Euro Staatshilfe gezahlt. In der vergangenen Woche hatten Winzer und Obstbauer versucht, unter anderem mit sogenannten Paraffinkerzen und Hubschraubern gegen den Frost anzukämpfen. Die „Heilbronner Stimme“ hatte berichtet, dass Württembergs Weinbranche so schlimme Frostschäden wie zuletzt 1981 befürchtete.