Baden-Württemberg Saisonstart: Freilichtmuseen in der Region locken die Besucher

Mit den ersten warmen Tagen öffnen auch viele Freilichtmuseen und Tourismus-Attraktionen wieder ihre Türen. Ein Überblick über die Attraktionen:

Bauernhaus-Museum: In Wolfegg im Kreis Ravensburg widmet sich das Bauernhaus-Museum in der neuen Saison einer neuen Sonderausstellung unter dem Motto „Steine, Schaufel, Straßenkarre“. Dabei soll dem Besucher vermittelt werden, wie Straßen in Zeiten mit wenigen Automobilen aussahen.

Freilichtmuseum: Im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) geht die Saison am 1. April los. Die Besucher können hier etwa an einem Mostseminar oder einer Führung zur Ernährung früherer Zeiten teilnehmen.

Vogtsbauernhof: Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach im Ortenaukreis hat bis Anfang November geöffnet. In dieser Saison ist „Heimat.Zeiten“ das Schwerpunktthema, sagt Museumschefin Margit Langer. In der ersten Saisonhälfte stehe mit Ausstellungen und Aktionen die Heimat im Vordergrund, in der zweiten Hälfte gehe es dann um den Faktor Zeit im Laufe der Geschichte. Geplant ist demnach unter anderem eine mehrere Monate dauernde Sonderausstellung mit acht begehbaren Containern zur Einwanderungs- und Flüchtlingsgeschichte im Südwesten. Der Vogtsbauernhof gehört zu den besucherstärksten Freilichtmuseen Deutschlands. Er wurde 1964 gegründet und ist nach eigenen Angaben das älteste Freilichtmuseum in Baden-Württemberg.

Pfahlbauten: Ebenfalls wieder jeden Tag geöffnet sind die Pfahlbauten in Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis. Das Museum ist nach eigenen Angaben das größte und älteste Freilichtmuseum seiner Art in Europa. Die originalgetreu nachgebaute Siedlung aus der Stein- und Bronzezeit am Bodenseeufer umfasst 23 Gebäude. 2016 kamen nach Angaben des Museumsleiters Gunter Schöbel 300 900 Besucher und damit etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Campus Galli: An der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) können Besucher Bauarbeiten wie vor über tausend Jahren beobachten. Dort soll nach einem Sankt Galler Klosterplan aus dem neunten Jahrhundert und allein mit Muskelkraft eine ganze Stadt mit 45 Häusern und einer Kathedrale für 2000 Menschen errichtet werden. „Hier passiert immer was, alles verändert sich ständig“, sagt der Archäologe und Geschäftsführer Hannes Napierala. Im Herbst sind der Rohbau einer Holzkirche und der Schweinestall fertig geworden. Als Nächstes werden Gärten angelegt und die Kirche innen ausgebaut.