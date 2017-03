Königsfeld SÜDKURIER-Wettbewerb "Einfach Klasse!": Wir suchen Eure Ideen

Engagierte Schüler sind bei uns richtig: Der SÜDKURIER und EnBW suchen Projekte, mit denen ihr euch in die Gesellschaft einbringt. Wie beispielsweise Schüler in Königsfeld, die in den Zinzendorfschulen einen Kiosk mit Fair Trade Produkten führen. Beim Wettbewerb "Einfach Klasse!" könnt ihr mit solchen Ideen gewinnen: eine professionelle Homepage und einen Abenteuertag am Bodensee.

Im Schwarzwald gibt es die Idee, an der eigenen Schule etwas zu bewegen und ein Zeichen für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu setzen. Auch wenn die Schüler der Zinzendorfschulen in Königsfeld mit ihrem Eine-Welt-Kiosk auf dem Schulgelände nur ein kleines Signal senden können, für sie ist der soziale Gedanke wichtig. Im ehemaligen Fahrradkeller der Schule im Schwarzwald verkaufen sie Fair-Trade-Produkte an Schüler und Lehrer. „Wir wollten konkret etwas tun“, sagt Initiatorin Tabea Jauch. Die Schülerin setzt sich mit dem Projekt dafür ein, dass Produzenten eine angemessene Bezahlung für ihre Waren bekommen.

Gute Idee, faires Miteinander, fürs Leben gelernt – so lässt sich das Engagement der Schüler in Königsfeld zusammenfassen. Viele solcher feinen, kleinen Projekte gibt es abseits der Öffentlichkeit. Schüler bringen sich aktiv in die Gesellschaft ein, helfen, gestalten, lösen Probleme, verbinden Menschen und beschäftigen sich mit aktuellen Fragen. Genau diese Projekte suchen das SÜDKURIER Medienhaus und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG für den Wettbewerb „Einfach Klasse!“.



Dieser soll zeigen, wie sich die Schüler im Südwesten über den Schulhof hinaus engagieren und dadurch die Welt ein kleines bisschen besser machen. Der besten Idee winkt als Gewinn eine professionelle Präsentation des Projektes auf einer eigenen Homepage. Diese wird von den Experten der Profi-Homepage aus dem SÜDKURIER Medienhaus unterstützt. Außerdem werden die Sieger einen Abenteuertag mit Floßbau und Klettern im Hochseilgarten am Bodensee erleben.

In Königsfeld organisieren die Schüler eigenständig den Verkauf von Schokolade, Tee und Schulheften. Schulleiter Johannes Treude lobt den Einsatz der Schüler für den fairen Handel. Er selbst steht hinter dieser Idee. Dass die Initiative für den Kiosk aber von den Schülern ausging, mache das Projekt umso bemerkenswerter und wertvoller. Den Impuls für den Kiosk gab Schülersprecherin Tabea Jauch vor zwei Jahren. Auch heute ist sie hauptverantwortlich für den Laden, macht Bestellungen und Abrechnungen und führt die Kasse.

Was es mit fairem Handel auf sich hat, erfahren die Schüler direkt beim Einkaufen durch kleine Schilder an den Regalen. Woher stammen die Rohstoffe? Was ist eine faire Bezahlung? Was ist der Unterschied zu den Produkten, die es im Supermarkt gibt? Tabea Jauch wird im Sommer Abitur machen. Wirtschaftslehrer Dieter Moll ist zuversichtlich, dass es mit dem Laden trotzdem weitergeht. Schließlich steckt hinter dem Kiosk ein kleines Schülerunternehmen mit gutem Zweck. Wer sich hier engagiert, lernt, bewusster auf Produkte zu schauen und wie das mit Angebot und Nachfrage funktioniert.

Nun seid ihr dran! Wir suchen für den Wettbewerb „Einfach Klasse!“ Projekte wie an der Schule in Königsfeld, bei denen sich Schüler gesellschaftlich engagieren. Die beste Idee gewinnt. Jedes Jahr schreibt das SÜDKURIER Medienhaus gemeinsam mit der EnBW Energie Baden-Württemberg im Rahmen des Medienprojektes Klasse! einen Wettbewerb für Schüler aus. In den vergangenen Jahren haben wir unter anderem die beste Schulband und den besten Hausmeister gekürt.



Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen: www.suedkurier.de/klasse

"Einfach Klasse!"

Für den Wettbewerb "Einfach Klasse!" werden Projekte gesucht, die sich mit aktuellen Fragen unserer Gesellschaft beschäftigen und über den Schulalltag hinausreichen. Mit den gesuchten Ideen gestalten die Schüler weiterführender Schulen unsere Gesellschaft aktiv mit. Bei der Bewerbung sollte erklärt werden, welchen Beitrag die Idee der Schüler zum Zusammenleben leistet, warum ihnen das Projekt so wichtig ist und warum es auf einer eigenen Homepage präsentiert werden sollte. Die Projekte können bis Montag, 22. Mai 2017, online angemeldet werden, gerne auch mit einem Video. Eine Jury entscheidet, welche Idee gewinnt. Zu gewinnen gibt es einen professionellen Internetauftritt, der durch das Team von Profi-Homepage, einem SÜDKURIER-Produkt, ermöglicht wird, sowie einen Erlebnistag am Bodensee mit Hochseilgarten und Floßbau bei Univenture.