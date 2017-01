Pfullendorf SPD-Wehrexperte Rainer Arnold im SÜDKURIER-Interview über die Vorfälle in Pfullendorf

Der SPD-Wehrexperte Rainer Arnold fordert die Soldaten auf, Missstände wie jene in Pfullendorf künftig nach Berlin zu melden.

Im Interview mit Politikredaktuer Alexander Michel erklärt Arnold, warum die Dienstaufsicht versagt und warum das Manko die gesamte Bundeswehr angeht. Außerdem lobt Arnold Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für ihren Umgang mit Problemen bei der Truppe - und kritisiert ihren Vorgänger Thomas de Maizière.

Dass an einem Standort, der Soldaten aus vielen Länder beherbergt und daher auch international Ansehen genießt, so etwas passiert, macht die Angelegenheit besonders ernst. Bei meinem Besuch hatte ich kein gutes Bild vom Führungsverhalten im Standort, was ich in Berlin auch gemeldet habe. Ich wollte in Pfullendorf auch Gespräche mit der Personalvertretung führen, was verhindert wurde. Dabei ist es üblich, sich als Abgeordneter nicht nur mit der Führung, sondern auch mit Personalräten zu unterhalten.Zunächst ist zu fragen: Warum werden solche Vorgänge in der Truppe nicht sofort nach oben gemeldet? Warum lassen sich Soldaten solche Misshandlungen gefallen, ohne an den Wehrbeauftragten eine Eingabe zu senden? Es scheint in der Bundeswehr immer noch keine Kultur nach dem Motto "Melden macht frei" zu existieren. Das ist das eine. Das andere ist: Manche Soldaten meinen, dass eine harte Ausbildung Szenarien durchspielen muss, die drohen, wenn man etwa gefangengenommen wird. Solche falschen Annahmen sind ja schon wiederholt aufgetreten. In diesen Fällen funktioniert die Dienstaufsicht nicht.(...)