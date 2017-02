Freiburg Rottweil: Polizei prüft nach Überfall auf Joggerin Verbindung zu Mordfall in Endingen

Der Überfall auf eine Joggerin bei Schiltach elektrisiert die Ermittler. Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf eine Verbindung zu dem Täter von Endingen und Kufstein.

Nach dem Überfall auf eine Joggerin bei Schiltach sind am Sonntag sogleich Schritte eingeleitet worden, um einen möglichen Zusammenhang mit dem Sexualverbrechen an der 27-jährigen Carolin G. am Sonntag, 6. November bei Endingen abzuklären. Schon am Sonntagnachmittag wurde Spurenmaterial von der Schiltacher Gewalttat in die Labore des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) beim Landeskriminalamt in Stuttgart zur Untersuchung gebracht. Bei Schiltach soll nach Polizeiangeben ein 23-jähriger Mann die Joggerin gegen 11 Uhr überfallen und mit einem Schlaggegenstand, wahrscheinlich einem Hammer, schwer am Kopf verletzt haben. Nach einer Großfahndung war er am Abend zwischen Schiltach und Schramberg festgenommen worden. Am Tatort soll er zu Fuß unterwegs gewesen sein, den von ihm vor und nach der Tat benutzten Renault Clio hat die Polizei nach eigenen Angaben auch gefunden. Bernd Belle von der Kriminalpolizei Freiburg sagte dem SÜDKURIER, die Sonderkommission „Erle“, die den Fall Carolin G. aufklären will, habe sofort Kontakt mit den ermittelnden Kollegen in Schiltach aufgenommen. Die Ermittlungen dort laufen in der Verantwortung des Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Bei den Laboruntersuchungen in Stuttgart geht es laut Belle in erster Linie darum, die DNA des Schiltacher Täters mit der Teil-DNA abzugleichen, die im Endinger Fall nachgewiesen werden konnte. Das in Endingen identifizierte Material wiederum stimmt mit DNA überein, die vor drei Jahren nach der Ermordung einer 20-jährigen französischen Studentin im österreichischen Kufstein gefunden wurde. Seitdem ist eine Annahme, der identische Täter von Kufstein und Endingen könne ein Fernfahrer sein, weil beide Tatorte in Autobahn-Nähe lagen und beide Taten an Wochenenden verübt wurden, wenn Fernfahrer wegen des LKW-Fahrverbots Ruhezeiten einhalten müssen. Zudem war die als Tatwaffe in Kufstein genutzte Eisenstange von der Art, wie sie bei LKW-Hydraulik Verwendung finden. Über das Tatwerkzeug, das in Schiltach verwendet wurde, wollte die zuständige Staatsanwaltschaft in Rottweil mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Auskunft geben. Über den Täter ist bislang ebenfalls nicht viel bekannt. Wie es heißt, soll er keinen ausländischen Pass haben. Wie der Chef der Staatsanwaltschaft gestern gegenüber dem SÜDKURIER sagte, sei der Tatverdächtige am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden, anschließend wurde Haftbefehl erlassen. Das Opfer liegt noch schwerverletzt im Krankenhaus. Die Ermittler veröffentlichten einen Zeugenaufruf. „Besonders wichtig wäre die Aussage eines Radfahrers, der im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zur Tat die Tatörtlichkeit auf dem parallel zur Bundesstraße 462 verlaufenden Radweg passiert haben soll“, teilte die Polizei mit.

Nach dem Stand von gestern sieht die Sonderkommission „Erle“ bisher noch keine aktuellen Bezüge zwischen der wiederum an einem Sonntag verübten Tat in Schiltach und der Vergewaltigung und Ermordung von Carolin G. am 6. November in Endingen.

Zwei Morde

Zwei Morde binnen weniger Wochen schockten die Menschen in Südbaden und darüber hinaus. In der Nacht des 16. Oktober 2016 wurde die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. am Ufer der Dreisam missbraucht und ermordet. Dringend tatverdächtig ist der Flüchtling Hussein K., der in Untersuchungshaft sitzt. Am 6. November wurde in den Weinbergen bei Eindingen, 30 Kilometer von Freiburg entfernt, die 27-jährige Carolin G. ermordet. Der Täter verging sich anschließend an ihr. In beiden Fällen konnten Kriminaltechniker den genetischen Fingerabdruck der Täter feststellen. Im Fall von Endingen soll der Täter noch eine weitere Bluttat nach einem ähnlichen Muster im österreichischen Kufstein drei Jahre zuvor begangen haben. Darauf deutet die an beiden Tatorten gefundene DNA hin. Fallanalytiker des Landeskriminalamts vermuten nach derzeitigem Stand einen Fernfahrer hinter den Taten. (nik)