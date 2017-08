Karlsruhe/Rastatt Rheintalbahn: Tunnelbaustelle kaputt, Bahnlinie gesperrt, viele Fragen offen

Was zunächst wie ein Malheur mit verbogenen Schienen an der Rheintalbahn aussieht, erweist sich als riesiger Schaden auf einer der am stärksten befahrenen Strecken in Europa. Inzwischen wird immer schärfere Kritik an dem Verkehrsunternehmen laut. Wie es jetzt weitergehen soll und was Reisende wissen müssen.

Kritik an Bahn nach Tunnelhavarie an Rheintalbahn wird schärfer

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie ist die aktuelle Situation an der Schadensstelle? Über der Erde ist wenig zu erkennen. Ein paar Arbeiter, ein paar Baumaschinen. Anwohner sehen nach eigenen Angaben, wie Beton in einen Schacht gepumpt wird. Ob das noch Vorbereitungen zur geplanten Verfüllung des instabilen Tunnelabschnitts sind oder bereits die Röhre mit elf Metern Durchmesser gefüllt wird, ist zunächst nicht klar. Ein Bahn-Manager hatte angekündigt, dass der Tunnel auf 50 Metern Länge zubetoniert werden soll. Dabei werde auch der Verlust der millionenteuren Bohrmaschine in Kauf genommen. Vier Häuser in unmittelbarer Nähe der Schadensstelle wurden aus Sicherheitsgründen geräumt, Gas und Wasser abgestellt.

Wie soll es weitergehen? Wenn die Röhre wieder stabil ist, kann mit der Reparatur der Gleise begonnen werden. Die Bahn hatte zunächst den 26. August als mögliches Datum für die Wiederaufnahme des Verkehrs genannt, dies aber nach neuen Erdbewegungen am Dienstag wieder infrage gestellt. Neuere Informationen gibt es dazu nicht. Wann und wie der Tunnel weitergebaut wird, ist völlig offen.

Gibt es bereits Informationen zur Ursache? Die Bahn will zunächst den Zugbetrieb wiederherstellen. Die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks seien anschließend Sache von Gutachtern. Verkehrspolitiker von Grünen, Linken und der AfD sowie Bahnkritiker haben dagegen bereits Schuldige ausgemacht. Sie weisen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und der Bahn die Verantwortung zu, weil sie an einem so neuralgischen Punkt auf eine risikoreiche Tunnelbautechnik gesetzt hätten. Außerdem sei es versäumt worden, Alternativen für den jetzt eingetretenen Notfall vorzubereiten.

Warum und wie wird die Tunnelbaustelle vereist? Der knapp 4300 Meter lange Tunnel besteht aus zwei Röhren. Riesige Bohrmaschinen arbeiten sich durch den Untergrund, der in der Rheinebene hauptsächlich aus Sand und Kies besteht und Wasser führt. Der Tunnel verläuft zwischen maximal 20 und knapp 5 Metern unter der Oberfläche. Um zu verhindern, dass Wasser und Sand in die Röhre strömen, wo sie noch nicht mit Beton ausgekleidet ist, setzen die Ingenieure auf Kälte. Rund um den späteren Tunnel stecken Rohre im Boden, durch die ein minus 35 Grad kaltes Gemisch aus Wasser und Salz gepumpt wird. Das Wasser im Boden gefriert, es bildet sich ein fester, wasserundurchlässiger Eisblock. Die Technik wird im Tunnelbau häufig eingesetzt.

Was müssen Reisende jetzt beachten? Weil der Bahnverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden eingestellt wurde, sollten Fahrgäste mindestens eine Stunde mehr Zeit einplanen. Zwischen beiden Bahnhöfen hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet, der alle paar Minuten abfährt. Die Fahrt soll rund 25 Minuten dauern. Ungenutzte Fahrkarten können kostenfrei zurückgeben werden. Reisende, die den Ersatzverkehr umgehen möchten, können eine andere Verbindung buchen und sich den Differenzbetrag erstatten lassen. In beiden Fällen müssen sich Bahnkunden an den Kundenservice wenden.

Wie geht es mit dem Güterverkehr weiter? Die Deutsche Bahn rechnet normalerweise auf der Rheintalbahn mit täglich zwischen 40 und 170 Bestellungen für Güterzugfahrten. Um diese Leistungen weiter anbieten zu können, sollen die Güterzüge je nach Start- und Zielort auf verschiedene Alternativrouten umgeleitet werden. Innerdeutsch zählen dazu die Strecken der Neckar-Alb-Bahn zwischen Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) und Plochingen (Kreis Esslingen) oder auch die Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz). Europäische Ausweichstrecken sind unter anderem Rotterdam-Basel oder Ulm-Schaffhausen.

Vier Tage nach der Havarie in der Bahn-Tunnelbaustelle im badischen Rastatt und der Sperrung der wichtigen Rheintalstrecke wird die Kritik deutlich lauter. Noch ist unklar, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden kann. Auf der zweigleisigen Strecke, die zur europäischen Achse Rotterdam - Genua gehört, fahren sonst jeden Tag im dichten Takt Personen- und Güterzüge.Die Bahn äußerte sich am Mittwoch nicht. Zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, den Tunnel, der in weniger als fünf Metern Tiefe die Gleise unterquert, auf 50 Metern Länge mit Beton zu füllen. Die Schienen waren am Samstag abgesackt, nachdem Wasser und Sand in den Tunnel eingedrungen waren.Der Linken-Verkehrspolitiker Herbert Behrens wies Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Verantwortung zu. „Diese Katastrophe für den Güterverkehr geht eindeutig auf das Konto von Herrn Dobrindt. Experimentelle Verfahren (...) erprobt man nicht an einer der wichtigsten Verkehrsachsen Europas“, teilte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch mit.Die Bahn hatte auf eine künstliche Vereisung des Untergrundes gesetzt, um so dicht unter der Oberfläche einen Tunnel mit elf Metern Durchmesser bohren zu können. Der insgesamt fast 4300 Meter lange Tunnel mit zwei Röhren verläuft im sandigen und kiesigen, wasserführenden Boden zwischen knapp 5 und 20 Metern Tiefe. Ein großer Teil der Strecke ist bereits fertig gebohrt. Der vereiste Boden sollte stabil genug sein und Wasser zurückhalten bis zur Fertigstellung der Betonschale im Tunnel.Aus Sicht des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel ist der Erdrutsch in Rastatt auch ein Warnschuss für das Bahnprojekt Stuttgart 21. „Solange die Ursachen für den Erdrutsch nicht geklärt sind, darf bei S21 kein weiteres Risiko eingegangen werden“, teilte der Bahnexperte mit. In beiden Fällen gehe es um bisher nicht erprobte Tunnelbauverfahren.Kritik kommt auch aus dem Stuttgarter Landtag. Es bleibe unverständlich, warum die Bahn bei einem derart experimentellen Verfahren wie der Vereisung des kiesreichen Sandbodens für Tunnelbohrungen knapp unter der Erdoberfläche keinen Plan B vorbereitet habe, teilte der Verkehrspolitiker Bernd Gögel mit. Die Bürger sollten umgehend informiert werden, wie es mit dem Tunnelbau unter Rastatt weitergehe, welche Verzögerungen zu erwarten seien und welche zusätzlichen Kosten auf den Steuerzahler zukämen.Der Personenverkehr läuft nach Angaben des Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg, Sven Hantel, stabil mit einem Ersatz-Busverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden. Größere Probleme bereitet der Güterverkehr. Am Dienstag hatte Hantel angekündigt, dass Alternativrouten durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz angeboten werden sollen.In der Schweiz wird in den kommenden Tagen allerdings mit einer weiteren Zunahme des Güterverkehrstaus auf der Schiene gerechnet. Es werde nicht gelingen, alle Züge umzuleiten, sagte ein Sprecher der Schweizer Bahn am Mittwoch. Es fehlten passende Gütertrassen. Zudem gebe es auf den Alternativrouten nicht genug Lokomotiven und Lokführer. Die Umleitungen seien mit Mehrkosten verbunden. Einige Züge der Schweiz würden derzeit über Singen am Bodensee und Frankreich umgeleitet. Zudem werde geprüft, wie die sogenannte rollende Landstraße in Freiburg kurzfristig erweitert werden könne. Dort werden Lastwagen auf Züge verladen, die dann per Schiene weiter Richtung Süden gelangen.Seit Tagen geht im badischen Rastatt nichts mehr auf der europäischen Haupt-Schienenverbindung Rheintalbahn. Wo sonst in dichter Folge Nah-, Fern- und Güterzüge durchrattern, biegen sich die Schienen in den eingesackten Boden über einer Tunnelbaustelle. Das nur etwa fünf Meter dicke Erdreich über der riesigen Bohrmaschine ist ins Rutschen gekommen. Die Bahn arbeitet an Lösungen und will zu einem radikalen Mittel greifen, um den Boden zu stabilisieren.