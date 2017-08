vor 1 Stunde dpa Rastatt Rheintal-Bahnsperrung: Anwohner dürfen wohl am Freitag zurück

Knapp zwei Wochen nach dem Tunneldebakel an der Rheintalbahn bei Rastatt dürfen die in Sicherheit gebrachten Anwohner voraussichtlich am Freitag zurück in ihre Häuser.